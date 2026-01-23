FuPa Wintercheck: TuS Eiche Stinstedt

Die Mannschaften befinden sich in der Vorbereitung zur Rückrunde. Es wird geschwitzt, einstudiert und getestet. FuPa nutzt die Zeit und hat sich bei den Vereinen umgehört. Was lief gut? Was soll verbessert werden? Wurde der Kader noch einmal verstärkt? Heute beantwortet Ingo Weber vom TuS Eiche Stinstedt unsere Fragen im FuPa-Wintercheck.

Wie lautet euer Fazit nach der ersten Saisonhälfte? Seid ihr mit den gezeigten Leistungen eurer Mannschaft zufrieden? Was müsste besser werden? Ich als neuer Trainer bin mit dem bisherigen Saisonverlauf sehr zufrieden! Wenn man bedenkt, dass die Mannschaft in der letzten Saison sportlich abgestiegen wäre, ist der momentane Tabellenrang 6 (mit nahezu gleichem Kader wie letzte Saison) als sehr positiv zu bewerten. Die Mannschaft zieht voll mit, die Trainingsbeteiligung ist klasse und die sportliche Entwicklung sowie das Potenzial des Teams noch lange nicht ausgereizt. Ich bin kein Freund von "hätte, wenn und aber"-fakt ist, dass wir leider zum Hinrundenende unnötig Punkte liegengelassen haben aufgrund von etlichen Personalausfällen. Sportlich gesehen ist sicherlich die Chancenverwertung ausbaufähig.

Wird sich euer Kader und/oder Trainerteam in der Winterpause verändern? Wer ist neu? Wer ist gegangen?

Keine Veränderungen im Kader, aber ich freue mich auf zwei interne "Zugänge": Jona Kappel und Marek Dzubba kehren nach längerer Verletzungspause zurück und werden den Konkurrenzkampf innerhalb des Teams nochmal deutlich anheizen.

Wie lange macht ihr Pause und wie sieht eure Vorbereitung aus? Gibt es besondere Highlights oder Teambuilding-Maßnahmen?

Trainingsstart ist der 29.01.2026. Jede Trainingseinheit mit anschließender gemeinsamer Einnahme eines alkoholischen Kaltgetränks in der Kabine ist eine Teambuilding-Maßnahme...

Welcher Gegner hat euch in dieser Spielzeit in eurer Klasse bislang am meisten überrascht, egal ob positiv oder negativ?

Da ich die Liga nicht kannte, fällt es mir schwer von Überraschungen zu reden.

Welches war das bemerkenswerteste, negativste oder positivste Ereignis im bisherigen Saisonverlauf?

Bemerkenswert waren mit Sicherheit unsere etlichen Aufholjagden von teilweise 3-4 Toren Rückstand! Das zeigt welch überragende Mentalität in der Truppe steckt. Erwähnen möchte ich hier aber auch, dass ich als neuer Trainer die treue Fangemeinde überragend finde! Der Support auch bei Auswärtsspielen (zum Teil in der Großstadt Cuxhaven) ist einfach Wahnsinn!! Negativ ist mir das gewonne Auswärtsspiel in Sahlenburg in Erinnerung, was da an Beleidigungen und Drohungen genüber unseren Spielern, als auch an mich herangetragen wurde, hatte mit sportlichem Ehrgeiz der Heimmanschaft absolut nichts mehr zu tun!

Wer wird Meister in eurer Liga und warum?

FC Cuxhaven 2 wird Meister. Sie waren mit Abstand der beste Gegner in der Hinrunde und sind spielerisch das beste Team.

