FuPa Wintercheck: TuS Eiche Bargstedt

Der TuS Eiche Bargstedt stieg erst im Sommer in die Kreisliga auf.

Aufsteiger TuS Eiche Bargstedt steht in der Kreisliga auf einem Abstiegsrang. Ganz bitter war die Niederlage beim bis dato sieglosen Schlusslicht MTV Hammah II. Die Punkte könnten am Ende der Saison schmerzhaft werden. Bis dahin ist aber noch ein langer Weg, es können noch genügend Zähler eingesammelt werden. Hier sind die Antworten von Trainer Maik Ohlandt im FuPa Wintercheck.

1. Wie lautet euer Fazit nach der ersten Saisonhälfte? Seid ihr mit den gezeigten Leistungen eurer Mannschaft zufrieden? Was müsste besser werden?

Eine leichte Enttäuschung über den bisherigen Saisonverlauf besteht schon. Nach dem doch ziemlich souveränen Aufstieg haben wir uns schon doch mehr erhofft. Allerdings müssen wir erkennen, dass der Leistungsunterschied zwischen 1. Kreisklasse und Kreisliga doch enorm ist. Insgesamt sind unsere Leistungen einfach nicht konstant genug. Wenn man nach starker Leistung gegen Stade gewinnt, dann aber nach indiskutabler Leistung gegen Hammah verliert, zeigt das schon, dass wir noch erheblich an unserer Konstanz arbeiten müssen. Außerdem sind insgesamt 4 Platzverweise in einer Halbserie (eingeschlossen meine eigene Gelb/Rote) viel zu viel. Wir müssen insgesamt disziplinierter werden. Aber noch glauben wir an den Klassenerhalt. 2. Wird sich euer Kader und/oder Trainerteam in der Winterpause verändern? Wer ist neu? Wer ist gegangen?