FuPa Wintercheck: TuS Eiche Bargstedt

Aufsteiger TuS Eiche Bargstedt steht in der Kreisliga auf einem Abstiegsrang. Ganz bitter war die Niederlage beim bis dato sieglosen Schlusslicht MTV Hammah II. Die Punkte könnten am Ende der Saison schmerzhaft werden. Bis dahin ist aber noch ein langer Weg, es können noch genügend Zähler eingesammelt werden. Hier sind die Antworten von Trainer Maik Ohlandt im FuPa Wintercheck.
1. Wie lautet euer Fazit nach der ersten Saisonhälfte? Seid ihr mit den gezeigten Leistungen eurer Mannschaft zufrieden? Was müsste besser werden?
Eine leichte Enttäuschung über den bisherigen Saisonverlauf besteht schon. Nach dem doch ziemlich souveränen Aufstieg haben wir uns schon doch mehr erhofft. Allerdings müssen wir erkennen, dass der Leistungsunterschied zwischen 1. Kreisklasse und Kreisliga doch enorm ist. Insgesamt sind unsere Leistungen einfach nicht konstant genug. Wenn man nach starker Leistung gegen Stade gewinnt, dann aber nach indiskutabler Leistung gegen Hammah verliert, zeigt das schon, dass wir noch erheblich an unserer Konstanz arbeiten müssen. Außerdem sind insgesamt 4 Platzverweise in einer Halbserie (eingeschlossen meine eigene Gelb/Rote) viel zu viel. Wir müssen insgesamt disziplinierter werden. Aber noch glauben wir an den Klassenerhalt.
2. Wird sich euer Kader und/oder Trainerteam in der Winterpause verändern? Wer ist neu? Wer ist gegangen?
Kader bleibt gleich, Trainerteam ist unverändert.
3. Wie lange macht ihr Pause und wie sieht eure Vorbereitung aus? Gibt es besondere Highlights oder Team Building-Maßnahmen?
Offizieller Trainingsstart wird der 23.01. sein, wenn es das Wetter zulässt. Mit geplanten 5 Spielen in der Vorbereitung (Ippensen/Wohnste, VfL Güldenstern Stade III, Alfstedt/Ebersdorf, Apensen II und Agathenburg/Dollern) sind wir gut aufgestellt. Ein Besuch in der D/A Arena ist ebenfalls geplant. Und auf den Sportlerball am 07.03. freut sich der gesamte Verein.
4. Welcher Gegner hat euch in dieser Spielzeit in eurer Klasse bislang am meisten überrascht, egal ob positiv oder negativ?
Alle die man oben erwartet hat, stehen verdientermaßen oben. Die Tabelle lügt nicht.
5. Welches war das bemerkenswerteste, negativste oder positivste Ereignis im bisherigen Saisonverlauf?
Der Heimsieg gegen Stade war sicherlich unsere beste Saisonleistung, die es nun öfters zu bestätigen gilt. Wenn man dann aber nach völlig indisponierter Leistung beim Tabellenschlusslicht in Hammah absolut verdient verliert, kann man das wohl als Negativereignis angeben.
6. Wer wird Meister in eurer Liga und warum?
Mein Tipp ist Wiepenkathen, da dort die Kaderbreite schon enorm ist.
