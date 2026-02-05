FuPa Wintercheck: TSV Wiepenkathen

Große Namen laufen bei der Herren Ü30-Mannschaft des TSV Wiepenkathen auf. – Foto: Austrian Ben

Die Herren Ü30 des TSV Wiepenkathen schickt sich auch in dieser Saison wieder an, in die Meisterrunde einzuziehen. Hier ist man genauso zufrieden, wie bei den Herren Ü40. Der Aufsteiger steht auch in der 1. Kreisklasse gleich wieder an der Spitze der Tabelle. Hier sind die Antworten im FuPa Wintercheck von Spieler und Co-Trainer Mohamed Hassoun.

1. Wie lautet euer Fazit nach der ersten Saisonhälfte? Seid ihr mit den gezeigten Leistungen eurer Mannschaft zufrieden? Was müsste besser werden?

2. Wird sich euer Kader und/oder Trainerteam in der Winterpause verändern?

Mit der bisherigen Saison sind wir mit beiden Teams sehr zufrieden. Die Ü40 ist nach dem Aufstieg in der vergangenen Spielzeit erneut Tabellenführer und befindet sich auf einem sehr guten Weg. Die Ü30 steht trotz noch ausstehender Nachholspiele aktuell auf dem vierten Tabellenplatz und ist damit nah an der erneuten Qualifikation für die Meisterrunde 2025/26.

Nein, zur Winterpause sind aktuell keine Veränderungen im Kader oder im Trainerteam geplant.

3. Wie lange macht ihr Pause und wie sieht eure Vorbereitung aus? Gibt es besondere Highlights oder Team Building-Maßnahmen?

Eine richtige Pause legen wir nicht ein. Wir trainieren bis zum Start der Rückrunde in der Halle einmal die Woche. Der Trainingsstart im Freien ist wie üblich von den Platz- und Witterungsbedingungen abhängig.

4. Welcher Gegner hat euch in dieser Spielzeit in eurer Klasse bislang am meisten überrascht, egal ob positiv oder negativ?

In der Ü30 ist die Konstanz der Mannschaft aus Hedendorf/Neukloster positiv hervorzuheben. In der Ü40 empfinden wir vor allem die Ausgeglichenheit der Liga als positives Zeichen.

5. Welches war das bemerkenswerteste, negativste oder positivste Ereignis im bisherigen Saisonverlauf?

Bei der Ü30 war das Ausscheiden im Pokal sicherlich bitter. Bei der Ü40 ist die erste Liganiederlage seit der Gründung der Mannschaft negativ zu erwähnen. Die Trainingsbeteiligung beider Mannschaften ist besonders hervorzuheben. Häufig sind so viele Spieler anwesend, dass wir im Training 11 gegen 11 Spielen können.

6. Wer wird Meister in eurer Liga und warum?

In der Ü30 ist das Rennen aus unserer Sicht völlig offen, da in der Meisterrunde die Karten neu gemischt werden. Bei der Ü40 hoffen wir, erneut am Ende die Meisterschaft feiern zu können.

