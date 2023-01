FuPa-Wintercheck: TSV Sievern II „Wir werden im Rückspiel alles daran setzen sie ein wenig zu ärgern“

Die Mannschaften befinden sich in der Vorbereitung zur neuen Saison. Es wird geschwitzt, einstudiert und getestet. FuPa nutzt die Zeit und hat sich bei den Vereinen umgehört. Was lief gut? Was soll verbessert werden? Wurde der Kader noch einmal verstärkt? Heute beantwortet der Eugen Guggenheimer vom TSV Sievern II unsere Fragen im FuPa-Wintercheck.

1. Wie lange macht ihr Pause und wie sieht eure Vorbereitung aus? Gibt es besondere Highlights oder Teambuilding-Maßnahmen?

Unsere Winterpause endet in dieser Woche. Seit dem 24.01.2023 sind wir in der Vorbereitung. Highlights werden mit Sicherheit die Spinning-Einheiten im ProAktiv Bremerhaven. Teambuilding-Maßnahmen werden natürlich auch mit eingebaut!

2. Wird sich euer Kader und/oder Trainerteam in der Winterpause verändern?

Als offizielle Neuzugänge können wir Jonas Glashagen und Rico Tötheider verkünden, die allerdings schon ein paar Wochen mittrainieren. Außerdem sind Yusuf Simsek, Jan Schneider und Joshi Stritzke offiziell spielberechtigt und verstärken unseren Kader in der Rückrunde. Im Trainerteam wird es keine Veränderungen geben.

3. Seid ihr mit den gezeigten Leistungen eurer Mannschaft in dieser Saison zufrieden? Was könnte besser werden?

Wir sind mehr als zufrieden mit der bisherigen Saison. Als Aufsteiger und neuformiertes Team wollten wir uns so schnell wie möglich finden. Dass es so gut läuft und wir den zweiten

Tabellenplatz belegen, freut uns natürlich ungemein. Verbessern können wir uns im taktischen Verhalten, sowie in der Rückwärtsbewegung.

4. Welcher Gegner hat euch in dieser Spielzeit in eurer Klasse bislang am meisten überrascht, egal ob positiv oder negativ?

Als Aufsteiger kannten wir so gut wie keinen Gegner in der Liga, daher ist es schwierig eine Überraschung zu nennen. Wir denken viele haben den TV Loxstedt weiter oben in der Tabelle erwartet, daher könnte man das als Überraschung ansehen.

5. Welches war das bemerkenswerteste, negativste oder positivste Spiel im bisherigen Saisonverlauf und warum?

Die Duelle gegen den TV Loxstedt hatten es in sich. Durch diverse private Bekanntschaften und Freundschaften und da wir in beiden Spielen kurz vor dem Schlusspfiff den Ausgleich hinnehmen mussten. Ansonsten kann man noch das Pokalspiel gegen den ESC Geestemünde II erwähnen, in dem wir eine deutliche Leistungssteigerung in der zweiten Halbzeit vorweisen konnten.

6. Wer wird Meister in eurer Liga und warum?

Die obere Tabellenhälfte ist sehr eng beieinander. Einer von den ersten sechs Mannschaften könnte theoretisch noch Meister werden, daher ist es schwierig jetzt einen Favoriten zu nennen. Die SG BW Stubben spielt aber schon eine sehr konstante Saison und hat gute Karten auf den Titel. Wir werden im Rückspiel alles daran setzen sie ein wenig zu ärgern.

7. Welche Ehrenamtlichen aus eurem Verein sollte man an dieser Stelle mal erwähnen und warum?