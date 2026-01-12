FuPa Wintercheck: TSV Lamstedt

Die Mannschaften befinden sich in der Vorbereitung zur Rückrunde. Es wird geschwitzt, einstudiert und getestet. FuPa nutzt die Zeit und hat sich bei den Vereinen umgehört. Was lief gut? Was soll verbessert werden? Wurde der Kader noch einmal verstärkt? Heute beantwortet Kilian Rühlandt vom TSV Lamstedt unsere Fragen im FuPa-Wintercheck.

Wie lautet euer Fazit nach der ersten Saisonhälfte? Seid ihr mit den gezeigten Leistungen eurer Mannschaft zufrieden? Was müsste besser werden? Ernüchternd. Das fasst es ganz gut zusammen. Die Leistungen haben extrem geschwankt, was auch abhängig vom Personal war. Viele Verletzungen und abwesende Spieler haben dazu geführt, dass wenig Kontinuität entstanden ist. Größte Schwächen waren die Konterabsicherung und die Chancenverwertung.



Wird sich euer Kader und/oder Trainerteam in der Winterpause verändern? Wer ist neu? Wer ist gegangen?

Der Kader wird im Prinzip durch vier Spieler erweitert. Drei Verletzte kommen wieder. Allen voran Timo Stelling als Herz der Mannschaft, dazu Mathis Kackmann und Paul Müller. Alles Stammspieler der vorherigen Saison. Zusätzlich haben wir Niklas Heller verpflichtet, welcher in der Zentrale nahezu alle Positionen bekleiden kann. Die Breite, aber auch die Qualität der Mannschaft verbessert sich also nochmal.



Wie lange macht ihr Pause und wie sieht eure Vorbereitung aus? Gibt es besondere Highlights oder Teambuilding-Maßnahmen?

Eigentlich gab es gar keine Pause durch die Masters Quali Turniere, auch wenn nicht alle Spieler mitgewirkt haben. Regulärer Start der Vorbereitung ist allerdings am 26.01. mit einer Trainingseinheit sowie Besprechung. Teambuilding-Maßnahmen sind nicht unbedingt nötig, da die Mannschaft ohnehin viel zusammen macht.



Welcher Gegner hat euch in dieser Spielzeit in eurer Klasse bislang am meisten überrascht, egal ob positiv oder negativ?

So schwer es auch ist, muss bei der positiven Überraschung der Feind aus dem Nachbarort genannt werden. Der TSV Hollen-Nord spielt eine brutal konstante Saison und hat seine Abwehr im Griff. Das verdient Lob. Negativ überrascht hat mich persönlich der TSV Geversdorf. Die Spielweise der Mannschaft ähnelt Union Berlin. Das hatte ich nicht von einem Bezirksligaabsteiger erwartet, allerdings gibt der Erfolg Ihnen natürlich Recht.



Welches war das bemerkenswerteste, negativste oder positivste Ereignis im bisherigen Saisonverlauf?

Unsere Negativserie am Anfang der Saison hat am meisten Spuren hinterlassen. Viel gegeben, aber wenig gewonnen und das auch zurecht. Mal schauen, was die restlichen Spiele bringen.



Wer wird Meister in eurer Liga und warum?

Es führt wahrscheinlich kein Weg an Duhnen vorbei.

Eurer Team hat noch nicht beim Wintercheck mitgemacht? Dann jetzt schnell die Fragen beantworten. Weitere Infos unter: FuPa Wintercheck - Jetzt mitmachen!