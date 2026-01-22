FuPa Wintercheck: TSV Heidenau

Die Mannschaften befinden sich in der Vorbereitung zur Rückrunde. Es wird geschwitzt, einstudiert und getestet. FuPa nutzt die Zeit und hat sich bei den Vereinen umgehört. Was lief gut? Was soll verbessert werden? Wurde der Kader noch einmal verstärkt? Heute beantwortet Maximilian Hess unsere Fragen im FuPa-Wintercheck.

Wie lautet euer Fazit nach der ersten Saisonhälfte? Seid ihr mit den gezeigten Leistungen eurer Mannschaft zufrieden? Was müsste besser werden? Nach einer (zu) kurzen Sommerpause sind wir personell arg geschwächt in die Pflichtspiele gestartet. Zu Beginn konnten wir die Situation noch gut kompensieren - das fiel uns nachvollziehbarerweise mit der Zeit immer schwieriger. Von daher sind wir alle, Trainerteam und Mannschaft, unzufrieden mit der Hinrunde und gewillt es in der Rückrunde in allen Belangen (Beteiligung, Trainings- und Spielleistung) besser zu machen.



Wird sich euer Kader und/oder Trainerteam in der Winterpause verändern? Wer ist neu? Wer ist gegangen?

Neu dabei sind Kian Heuer (vorher Buchholz 08 II), Timm Nadel (vorher Vastorfer SK) und Mika Löll, der im Sommer aus der Jugend in den Herrenbereich gekommen ist und sich über starke Leistungen in der zweiten Mannschaft mehr als empfohlen hat. Abgänge haben wir keine zu verzeichnen.



Wie lange macht ihr Pause und wie sieht eure Vorbereitung aus? Gibt es besondere Highlights oder Team Building-Maßnahmen?

Wir haben bewusst den kompletten Dezember und die erste Januar-Hälfte pausiert. Seit dem 17. Januar sind wir wieder am trainieren und freuen uns insbesondere auf unseren gemeinsamen Workshop am 25.01. sowie ein ausgefallenes Team-Event am 07. Februar. Da dieses für die Jungs eine kleine Überraschung wird, können mehr dazu an der Stelle noch nicht sagen. :-)



Welcher Gegner hat euch in dieser Spielzeit in eurer Klasse bislang am meisten überrascht, egal ob positiv oder negativ?

Der MTV Luhdorf-Roydorf hat uns als Aufsteiger positiv überrascht. Eine junge Truppe, die einen klaren spielerischen Ansatz verfolgt und über ein starkes Kollektiv eine beachtliche Hinrunde gespielt hat. Das zeigt, was mit Nachhaltigkeit und eigener Jugendarbeit im Amateurfußball möglich ist und worauf es meiner Meinung in den unteren Spielklassen ankommt.



Welches war das bemerkenswerteste, negativste oder positivste Ereignis im bisherigen Saisonverlauf?

- Negativ eindeutig die Geschehnisse nach Abpfiff in Winsen. Dazu ist aber alles gesagt, mehr möchte ich dazu hier nicht loswerden. - Highlights waren sicherlich die zwei Derbysiege in Pokal und Liga gegen Holvede innerhalb von fünf Tagen ohne Gegentor.



Wer wird Meister in eurer Liga und warum?

Wir drücken aus den oben genannten Gründen dem MTV Luhdorf-Roydorf die Daumen.

