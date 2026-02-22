FuPa Wintercheck: TSV Großenwörden

Jessica Heinsohn und Jana Mittelstädt erzielten bislang jeweils zwei Tore. – Foto: Verein

Wenig erfolgreich verläuft bislang die Saison bei den Frauen des TSV Großenwörden in der 1. Kreisklasse Stade/Harburg Nord. Nach der Vorrunde steht die Mannschaft des neuen Trainertrios Marek von Holten, Norbert von Holten und Lasse Wassermann auf Platz sechs der Tabelle. Hier sind die Antworten im FuPa Wintercheck von Spielerin Nele Schwarzbach in Zusammenarbeit mit dem Mannschaftsrat.

1. Wie lautet euer Fazit nach der ersten Saisonhälfte? Seid ihr mit den gezeigten Leistungen eurer Mannschaft zufrieden? Was müsste besser werden?

Die starke Trainingsbeteiligung in der Hinrunde war spitze. Für die Rückrunde haben wir uns fest vorgenommen, diesen Schwung eins zu eins mit in die Spiele zu nehmen. Wir wollen uns für den Fleiß unter der Woche belohnen und unsere Fortschritte jetzt noch klarer in zählbare Ergebnisse verwandeln.

Wir konnten bereits während der laufenden Saison neue Spielerinnen für uns gewinnen. Es freut uns sehr, dass sie uns auch in der Rückrunde erhalten bleiben und die Mannschaft weiterhin verstärken.

3. Wie lange macht ihr Pause und wie sieht eure Vorbereitung aus? Gibt es besondere Highlights oder Team Building-Maßnahmen?

Nachdem wir uns über den Winter mit Läufen und Kraftübungen fit gehalten haben, trainieren wir seit Anfang Februar wieder gemeinsam. Aktuell nutzen wir die Halle für Zirkeltraining. Für die restliche Vorbereitung stehen zudem Kickboxen, Spinning und Jumping-Fitness auf dem Plan. Außerdem haben wir zwei Testspiele geplant und hoffen nun, dass das Wetter mitspielt, damit diese auch stattfinden können.

4. Welcher Gegner hat euch in dieser Spielzeit in eurer Klasse bislang am meisten überrascht, egal ob positiv oder negativ?

Die Mannschaft aus Heinbockel war die größte Überraschung der Hinrunde. Vor allem zu Hause sind sie eine Macht und stehen in der Heimtabelle ganz oben.

5. Welches war das bemerkenswerteste, negativste oder positivste Ereignis im bisherigen Saisonverlauf?

Vor dem Saisonstart war die Trainersuche unsere größte Sorge. Umso schöner ist es, dass wir gleich vier neue Trainer gewinnen konnten. Die Zusammenarbeit in der Hinrunde hat hervorragend funktioniert und wir sind sehr zufrieden mit der gemeinsamen Leistung.

6. Wer wird Meister in eurer Liga und warum?

Wir erwarten einen spannenden Kampf um die Spitze zwischen dem VfL Güldenstern Stade und dem MTV Himmelpforten.

