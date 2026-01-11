FuPa Wintercheck: TSV Elstorf

Die Mannschaften befinden sich in der Vorbereitung zur Rückrunde. Es wird geschwitzt, einstudiert und getestet. FuPa nutzt die Zeit und hat sich bei den Vereinen umgehört. Was lief gut? Was soll verbessert werden? Wurde der Kader noch einmal verstärkt? Heute beantwortet Michel Welke vom TSV Elstorf unsere Fragen im FuPa-Wintercheck.

Wie lautet euer Fazit nach der ersten Saisonhälfte? Seid ihr mit den gezeigten Leistungen eurer Mannschaft zufrieden? Was müsste besser werden? Wir sind zufrieden. Verbessern wollen wir uns im Bereich der Chancenverwertung.



Wird sich euer Kader und/oder Trainerteam in der Winterpause verändern? Wer ist neu? Wer ist gegangen?

Wir haben einen Abgang: Tim Claassen schließt sich dem TV Meckelfeld an Die Position konnten wir mit dem namhaften Zugang Semir Svraka direkt neu besetzen.



Wie lange macht ihr Pause und wie sieht eure Vorbereitung aus? Gibt es besondere Highlights oder Teambuilding-Maßnahmen?

Wir starten am 25.1. mit dem Süderelbe-Crosslauf als gemeinsames Teamevent. Am 29.1. starten wir auf dem Trainingsplatz. 6 Testspiele und ein kleines Trainingslager wollen wir für eine optimale Vorbereitung auf das Highlight direkt zum Start nutzen.



Welcher Gegner hat euch in dieser Spielzeit in eurer Klasse bislang am meisten überrascht, egal ob positiv oder negativ?

Positiv: MTV Egestorf Negativ: Soltau



Welches war das bemerkenswerteste, negativste oder positivste Ereignis im bisherigen Saisonverlauf?

Die Tatsache, dass wir nicht wie geplant gegen Westercelle spielen durften war schon ärgerlich. Alle waren da, es war angerichtet. Positive Ereignisse hatten wir sehr viele, da kann ich gar keins rauspicken. Bemerkenswert finde ich weiterhin wie alle Jungs mitziehen!



Wer wird Meister in eurer Liga und warum?

Wir selber. Wir sind bisher das konstanteste Team ohne Niederlage und das wollen wir bleiben.

