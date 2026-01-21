FuPa Wintercheck: TSV Eintracht Immenbeck III

In der vergangenen Saison hätte der TSV Eintracht Immenbeck III als Meister in die 1. Kreisklasse aufsteigen können. Der Verein verzichtete jedoch, da gleichzeitig die Zweite aus der Kreisliga absteigen musste und man wollte nicht mit zwei Mannschaften in der Klasse spielen. Das Team des neuen Trainers Jörg Maukel bekam jetzt ein neues Gesicht. Mit den gezeigten Leistungen ist der Coach weitgehend zufrieden. Hier sind seine Antworten im FuPa Wintercheck.

1. Wie lautet euer Fazit nach der ersten Saisonhälfte? Seid ihr mit den gezeigten Leistungen eurer Mannschaft zufrieden? Was müsste besser werden?

Insgesamt ziehen wir ein gemischtes, aber überwiegend positives Fazit. Die Mannschaft hat vor allem phasenweise gezeigt, welches Potenzial in ihr steckt. Einsatz und Trainingsbeteiligung stimmen, allerdings fehlt es noch an Konstanz über 90 Minuten. Gerade in engen Spielen müssen wir cleverer agieren und unsere Chancen besser nutzen. Daran wollen wir in der Rückrunde arbeiten.

Größere Veränderungen sind aktuell nicht geplant. Wir sind mit der Struktur im Trainerteam zufrieden und auch der Kader wird so zusammenbleiben. Natürlich sind wir offen, falls sich punktuell etwas ergibt, etwa durch Rückkehrer oder Spieler aus dem eigenen Verein. Selbstverständlich sind auch Spieler, die noch nicht für unseren Verein spielen, herzlich dazu eingeladen, ein Probetraining zu absolvieren.

3. Wie lange macht ihr Pause und wie sieht eure Vorbereitung aus? Gibt es besondere Highlights oder Team Building-Maßnahmen?

Die Winterpause wird genutzt, um kurz durchzuatmen, bevor wir wieder strukturiert ins Training einsteigen. In der Vorbereitung stehen einige Trainingseinheiten, Testspiele sowie ein Fokus auf Fitness und Abläufe im Vordergrund. Ein gemeinsamer Teamabend oder eine andere Teambuilding-Maßnahme sind ebenfalls vorgesehen, um den Zusammenhalt weiter zu stärken.

4. Welcher Gegner hat euch in dieser Spielzeit in eurer Klasse bislang am meisten überrascht, egal ob positiv oder negativ?

Überrascht hat uns vor allem, wie ausgeglichen die Liga ist. Einige Mannschaften, die man vor der Saison nicht ganz oben erwartet hätte, spielen sehr stabil und diszipliniert. Gleichzeitig merkt man, dass man gegen keinen Gegner Punkte geschenkt bekommt.

5. Welches war das bemerkenswerteste, negativste oder positivste Ereignis im bisherigen Saisonverlauf?

Besonders positiv hervorzuheben ist der starke Zusammenhalt innerhalb der Mannschaft, gerade nach Rückschlägen. Ebenfalls hervorzuheben ist die Bereitschaft der Mannschaften aus der Jugend, den Alten Herren sowie der zweiten und ersten Herren, bei uns auszuhelfen. Negativ waren sicherlich Spiele, in denen wir uns durch individuelle Fehler selbst um bessere Ergebnisse gebracht haben – das ärgert, zeigt aber auch, wo wir uns verbessern können.

6. Wer wird Meister in eurer Liga und warum?

Der Meister wird unserer Meinung nach die Mannschaft, die über die gesamte Saison am konstantesten auftritt und personell am besten durch den Winter kommt. In dieser Liga entscheiden oft Kleinigkeiten, daher wird es bis zum Ende spannend bleiben.

Euer Team hat noch nicht beim Wintercheck mitgemacht? Dann jetzt schnell die Fragen beantworten. Weitere Infos unter: FuPa Wintercheck - Jetzt mitmachen!