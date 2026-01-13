FuPa Wintercheck: TSV Debstedt

Die Mannschaften befinden sich in der Vorbereitung zur Rückrunde. Es wird geschwitzt, einstudiert und getestet. FuPa nutzt die Zeit und hat sich bei den Vereinen umgehört. Was lief gut? Was soll verbessert werden? Wurde der Kader noch einmal verstärkt? Heute beantwortet Michel Fürst vom TSV Debstedt unsere Fragen im FuPa-Wintercheck.

Wie lautet euer Fazit nach der ersten Saisonhälfte? Seid ihr mit den gezeigten Leistungen eurer Mannschaft zufrieden? Was müsste besser werden? Im Großen und Ganzen sind wir sehr zufrieden mit der Hinrunde. Wir haben bis jetzt schon mehr Tore erzielt als in der gesamten letzten Saison. Leider haben wir drei Spiele mal so richtig verhauen, die mich immer noch richtig ärgern. Was müsste besser werden? Das ist eine sehr gute Frage, weil es eigentlich gar nicht schlecht läuft für den TSV in der Liga.



Wird sich euer Kader und/oder Trainerteam in der Winterpause verändern? Wer ist neu? Wer ist gegangen?

Ja, kleine Veränderungen gibt es auch bei uns. Wir haben mit Sören Wagner, der vom TSV Imsum zu uns kommt, einen starken IV-Spieler verpflichten können. Dann sind wir eigentlich ganz froh, dass wir Spieler wie die Senkbeil-Brüder, Bennet Fürst, Bennet Zyuchla eigentlich fast alle für die Rückrunde halten konnten, obwohl es für den einen oder anderen Angebote aus höheren Ligen gab. Natürlich haben wir auch ein paar Abgänge, die leider aus beruflichen Gründen sein mussten.



Wie lange macht ihr Pause und wie sieht eure Vorbereitung aus? Gibt es besondere Highlights oder Teambuilding-Maßnahmen?

Wir wollten eigentlich schon lange wieder draußen sein, aber das super Wetter macht uns da einen Strich durch die Rechnung.



Welcher Gegner hat euch in dieser Spielzeit in eurer Klasse bislang am meisten überrascht, egal ob positiv oder negativ?

Puh, das ist eigentlich eine sehr gute Frage. Die Liga ist diesmal so komisch, dass man nie weiß, was an einem Spieltag passiert.



Welches war das bemerkenswerteste, negativste oder positivste Ereignis im bisherigen Saisonverlauf?

Ach, da gibt es so zwei, drei Sachen. Negativ ganz klar das 5:5 gegen TV Langen. Das verfolgt mich eigentlich schon die ganze Hinrunde, aber ich freue mich natürlich auf das erste Rückrundenspiel. Da kommt Langen nach Debstedt und dann wird es kein 5:5 geben ... (grins)



Wer wird Meister in eurer Liga und warum?

Das ist echt spannend, ich sage einfach mal: Die Jungs von WDB machen das, gefolgt von Hagen und Debstedt

