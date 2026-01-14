FuPa Wintercheck: TSV Bardowick

Die Mannschaften befinden sich in der Vorbereitung zur Rückrunde. Es wird geschwitzt, einstudiert und getestet. FuPa nutzt die Zeit und hat sich bei den Vereinen umgehört. Was lief gut? Was soll verbessert werden? Wurde der Kader noch einmal verstärkt? Heute beantwortet Kevin Panek vom TSV Bardowick unsere Fragen im FuPa-Wintercheck.

Wie lautet euer Fazit nach der ersten Saisonhälfte? Seid ihr mit den gezeigten Leistungen eurer Mannschaft zufrieden? Was müsste besser werden? Durchwachsen. Solide Phasen wechselten sich mit kurzen Schwächephasen ab. Aufgrund der starken Konkurrenz wird jeder Patzer bestraft und jede Niederlage fällt ins Gewicht. Positiv hervorzuheben: Wir stehen im Pokalhalbfinale und konnten mehrere junge Spieler integrieren.

Wird sich euer Kader und/oder Trainerteam in der Winterpause verändern? Wer ist neu? Wer ist gegangen?

Abgänge:

Aaron Wiechel (Dahlenburger SK)

Guido Schierle (unbekannt)

Paul Mattfeld (Studium)

Im Winter verstärken werden uns:

Jannik Neumann (TuS Reppenstedt)

Phil Wallat (SV Emmendorf)

Deniz Öker (LSK)

Dazu werden die ersten A-Jugendlichen 18, die wir sukzessive entwickeln und integrieren wollen.



Wie lange macht ihr Pause und wie sieht eure Vorbereitung aus? Gibt es besondere Highlights oder Teambuilding-Maßnahmen?

Die Vorbereitung ist bereits in vollem Gange, da wir in der Theorie bereits anfang Februar wieder spielen. Viel Rasen werden wir jedoch vermutlich nicht sehen, wir machen das Beste draus, um die Mannschaft mit unserem Partner Halleeins physisch optimal in die Rückrunde starten zu lassen. Teambuilding-Technisch haben wir unser traditionelles Sparkassen-Mitternachtsturnier ausgetragen und im Finale gegen unsere U18 gewonnen. Auch der Mannschaftsabend mit Besuch eines SVG-Volleyballspiels war schön.

Welcher Gegner hat euch in dieser Spielzeit in eurer Klasse bislang am meisten überrascht, egal ob positiv oder negativ?

Positiv Lüneburger SV, sehr diszipliniert und kompakt agiert. Und MTV Römstedt, da sie bislang eine sehr konstante Saison spielen.

Welches war das bemerkenswerteste, negativste oder positivste Ereignis im bisherigen Saisonverlauf?

Negativstes Ereignis für mich die schwere Verletzung von Erik Kozybayev im Training. Positive Ereignisse gab es viele. Die knappen und teils hart erkämpften Siege, genauso wie die Spiele, in denen ziemlich viel geklappt hat, wie gegen Gellersen oder die zweite Halbzeit gegen Neetze, aber auch Comebacks nach längeren Verletzungen, wie beispielsweise die von Yanic Harms, J-L Hauschildt oder Tim Kathmann.

Wer wird Meister in eurer Liga und warum?

Römstedt hat sich in der Hinrunde einen saftigen Vorsprung erspielt, die Buchmacher werden keine allzu hohe Quote auf einen Erfolg des MTV setzen. Klar ist, wir müssen jedes Spiel gewinnen, um überhaupt noch einmal Druck ausüben zu können und bei 1-2 Niederlagen vom Römstedt da zu sein.

