FuPa Wintercheck: TSV Apensen III

Nach dem sofortigen Abstieg aus der 2. Kreisklasse lief es zunächst auch eine Klasse tiefer nicht besser. Inzwischen hat sich das neuformierte Team eingespielt und hat jetzt sogar Kontakt zur Spitzengruppe. Auf fremden Plätzen läuft es sehr gut, da ist die Mannschaft von Trainer Frank Klindtworth auf Platz 1. Hier sind seine Antworten im FuPa Wintercheck.
1. Wie lautet euer Fazit nach der ersten Saisonhälfte? Seid ihr mit den gezeigten Leistungen eurer Mannschaft zufrieden? Was müsste besser werden?
Im Großen und Ganzen bin ich sehr zufrieden mit der Hinrunde. Dass wir auf Platz 5 überwintern durften, hätte ich am Anfang der Saison nicht gedacht, da wir mit drei Niederlagen reingestartet sind. Mal gucken, wo wir am Ende der Saison landen. Für unsere erste gemeinsame Saison als Mannschaft wäre 5 Platz top. Was wir definitiv verbessern müssen, ist unser Abschluss mit nur 15 Toren sind wir die drittschlechteste Offensive der Liga.
2. Wird sich euer Kader und/oder Trainerteam in der Winterpause verändern? Wer ist neu? Wer ist gegangen?
Nein.
3. Wie lange macht ihr Pause und wie sieht eure Vorbereitung aus? Gibt es besondere Highlights oder Team Building-Maßnahmen?
Ende Januar, Anfang Februar wollen wir in die Vorbereitung starten. Gefühl ist ja jedes Training ein Highlight.
4. Welcher Gegner hat euch in dieser Spielzeit in eurer Klasse bislang am meisten überrascht, egal ob positiv oder negativ?
SV Drochtersen/Assel V
5. Welches war das bemerkenswerteste, negativste oder positivste Ereignis im bisherigen Saisonverlauf?
Das Spiel gegen SV Agathenburg/Dollern II.
6. Wer wird Meister in eurer Liga und warum?
Schwer zu sagen. Im Topf sind definitiv Hammah, Drochtersen/Assel und Bliedersdorf/Nottensdorf.
