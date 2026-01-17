FuPa Wintercheck: TSV Apensen III

Der TSV Apensen III hat sich nach schwachem Saisonstart gefunden. – Foto: Karina Schütt

Nach dem sofortigen Abstieg aus der 2. Kreisklasse lief es zunächst auch eine Klasse tiefer nicht besser. Inzwischen hat sich das neuformierte Team eingespielt und hat jetzt sogar Kontakt zur Spitzengruppe. Auf fremden Plätzen läuft es sehr gut, da ist die Mannschaft von Trainer Frank Klindtworth auf Platz 1. Hier sind seine Antworten im FuPa Wintercheck.

Anzeige: Der FuPa Wintercheck wird präsentiert vom TAGEBLATT

--> Zum Jobportal: jobs.tageblatt.de 1. Wie lautet euer Fazit nach der ersten Saisonhälfte? Seid ihr mit den gezeigten Leistungen eurer Mannschaft zufrieden? Was müsste besser werden?

Im Großen und Ganzen bin ich sehr zufrieden mit der Hinrunde. Dass wir auf Platz 5 überwintern durften, hätte ich am Anfang der Saison nicht gedacht, da wir mit drei Niederlagen reingestartet sind. Mal gucken, wo wir am Ende der Saison landen. Für unsere erste gemeinsame Saison als Mannschaft wäre 5 Platz top. Was wir definitiv verbessern müssen, ist unser Abschluss mit nur 15 Toren sind wir die drittschlechteste Offensive der Liga. 2. Wird sich euer Kader und/oder Trainerteam in der Winterpause verändern? Wer ist neu? Wer ist gegangen?