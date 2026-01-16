FuPa Wintercheck: TSV Apensen II

Seit 2008 spielt der TSV Apensen II ununterbrochen in der 1. Kreisklasse. Im Sommer 2026 könnte es einen Abstieg geben. Das Team von Trainer Björn Bleschke ist Letzter der Tabelle mit nur neun Punkten aus 12 Partien. Aber es gibt nicht wenige, die sagen, dass der TSV Apensen II stark genug sei, die Klasse zu halten. Hier sind die Antworten des Trainers im FuPa Wintercheck.

1. Wie lautet euer Fazit nach der ersten Saisonhälfte? Seid ihr mit den gezeigten Leistungen eurer Mannschaft zufrieden? Was müsste besser werden?

2. Wird sich euer Kader und/oder Trainerteam in der Winterpause verändern? Wer ist neu? Wer ist gegangen?

Da wir Letzter sind, können wir nicht zufrieden sein mit der aktuellen Saison. Wir haben die Situation im Trainerteam analysiert und werden dementsprechend an ein paar Stellschrauben drehen, um uns aus dem Keller zu befreien.

Im Kader wird es keine große Veränderung geben.

3. Wie lange macht ihr Pause und wie sieht eure Vorbereitung aus? Gibt es besondere Highlights oder Team Building-Maßnahmen?

Wir starten am 24.01. mit einem kleinen Team-Event und schwören uns auf die Rückrunde ein. Dann geht es am 27.01. auf den Platz. Bisher sind auch schon fünf Testspiele geplant.

4. Welcher Gegner hat euch in dieser Spielzeit in eurer Klasse bislang am meisten überrascht, egal ob positiv oder negativ?

SV Agathenburg/Dollern war in unserem Spiel brutal effektiv. Sie stehen nicht umsonst da oben.

5. Welches war das bemerkenswerteste, negativste oder positivste Ereignis im bisherigen Saisonverlauf?

Die Spiele gegen Ottensen und Oste/Oldendorf II waren sehr nervenaufreibend.

6. Wer wird Meister in eurer Liga und warum?

Wie oben bereits geschrieben, geht kein Weg am SV Agathenburg/Dollern vorbei.

Euer Team hat noch nicht beim Wintercheck mitgemacht? Dann jetzt schnell die Fragen beantworten. Weitere Infos unter: FuPa Wintercheck - Jetzt mitmachen!