FuPa Wintercheck: TSV Apensen

Erst im 8. Saisonspiel gelang dem TSV Apensen in der Bezirksliga der erste Sieg. Man musste fast befürchten, dass der TSV im 9. Bezirksligajahr am Saisonende zu den Absteigern zählen könnte. Inzwischen hat sich das Team von Trainer Marco Dierks aber gefangen und steht auf Platz 10 der Tabelle. Hier sind seine Antworten im FuPa Wintercheck.

1. Wie lautet euer Fazit nach der ersten Saisonhälfte? Seid ihr mit den gezeigten Leistungen eurer Mannschaft zufrieden? Was müsste besser werden?

Wir haben lange gebraucht, um in der Saison anzukommen. Aufgrund unterschiedlichster Faktoren haben wir Anfang der Saison sehr viel Lehrgeld bezahlt. Da nehme ich mich mit meiner geplanten Herangehensweise nicht raus. Positiv hervorheben muss ich dann aber meine Mannschaft. Wir haben uns aus einem Loch herausgekämpft und haben mit einem Rumpfkader den Bock in Geestland umgestoßen. Wir haben deutlich unsere Defensive gestärkt, was leider zu Lasten unserer Offensive ging. Bereits seit 8 Spielen sind wir nun ungeschlagen, haben allerdings davon auch 5 Spiele Unentschieden gespielt. Nach der Winterpause gilt es 2-3 Themen, an denen wir intensiv arbeiten müssen.

Wir haben uns während der Saison von Maxi Winterling (eigene 2. Herren) und Niels Nordmann (unbekannt) getrennt. Zur Winterpause wechselt David Rosenbrock zurück zum MTV Bokel.

Das Trainerteam bleibt komplett zusammen.

3. Wie lange macht ihr Pause und wie sieht eure Vorbereitung aus? Gibt es besondere Highlights oder Team Building-Maßnahmen?

Wir starten am Donnerstag, 22. Januar, wieder in die Vorbereitung. Neben einigen Testspielen fahren wir nach Beckdorf zum Handball und gehen als Mannschaft zusammen Bowlen.

4. Welcher Gegner hat euch in dieser Spielzeit in eurer Klasse bislang am meisten überrascht, egal ob positiv oder negativ?

Ich bin nicht vermessen und deklariere hier eine Mannschaft als positive oder negative Überraschung der Saison, das steht mir nicht zu. Klar ist aber, dass gefühlt über die Hälfte der Liga gegen den Abstieg spielt und das macht die Liga aktuell unglaublich interessant.

5. Welches war das bemerkenswerteste, negativste oder positivste Ereignis im bisherigen Saisonverlauf?

Besonders bemerkenswert sind die unglaublich weiten Touren zu den Auswärtsspielen. Das kannte ich so in der Form noch nicht. Positiv möchte ich erwähnen, dass wir unglaublich vielen Jugendspielern ermöglichen, bei uns in der Herren Fuß zu fassen, was auch so ein wenig die Philosophie in Apensen ist. Hier ist keiner irgendeine Nummer im Kader, sondern wir fördern die Spieler gezielt und geben ihnen dann Spielpraxis.

6. Wer wird Meister in eurer Liga und warum?

Aus meiner Erfahrung von 17 Spielen in dieser Liga kann ich sagen, dass wir das nicht werden. Einige Mannschaften haben sich vor und während der Saison durch Interviews in Position gebracht, was sich teils wahnsinnig in der Punkteausbeute unterscheidet. Mein Tipp ist der FC Cuxhaven. Warum? Professionelles Umfeld, eine Mannschaft mit einer super Balance und den Möglichkeiten, sich weiter zu verstärken.

Euer Team hat noch nicht beim Wintercheck mitgemacht? Dann jetzt schnell die Fragen beantworten. Weitere Infos unter: FuPa Wintercheck - Jetzt mitmachen!