FuPa Wintercheck: SV Ottensen Ü40 II

Henning Vagts (8 Treffer) und Philipp Vilehr (4) sind bislang die besten Torschützen des SV Ottensen Ü40 II – Foto: Verein

Die Herrenmannschaft Ü40 II des SV Ottensen spielt die stärkste Saison seit Jahren. Auf Platz vier stehend wäre sogar ein Aufstieg in die 1. Kreisklasse noch möglich. Immer wieder hat das Team von Trainer Thomas Kröppelin Personalprobleme. Wie man das löst, berichtet der Coach im FuPa Wintercheck.

1. Wie lautet euer Fazit nach der ersten Saisonhälfte? Seid ihr mit den gezeigten Leistungen eurer Mannschaft zufrieden? Was müsste besser werden?

2. Wird sich euer Kader und/oder Trainerteam in der Winterpause verändern?

Grundsätzlich sind wir mit den gezeigten Leistungen zufrieden. Luft nach oben ist immer da!

Leider müssen wir einen Abgang im Winter aus privaten Gründen verkraften. Er wird uns menschlich und sportlich sehr fehlen.

3. Wie lange macht ihr Pause und wie sieht eure Vorbereitung aus? Gibt es besondere Highlights oder Team Building-Maßnahmen?

Das Training hat über die gesamte Winterpause stattgefunden.

4. Welcher Gegner hat euch in dieser Spielzeit in eurer Klasse bislang am meisten überrascht, egal ob positiv oder negativ?

Es hat uns keine Mannschaft überrascht. Die Tabelle spiegelt den derzeitigen Leistungsstand wider.

5. Welches war das bemerkenswerteste, negativste oder positivste Ereignis im bisherigen Saisonverlauf?

Das bemerkenswerteste Spiel haben wir in Oldendorf abgeliefert. Wir sind mit lediglich 8 Spielern(innen) nach Oldendorf gereist. Wobei wir 2 Mädels (Chrissie und Marion) und zwei Spieler im Alter von 55 und 62 Jahren im Kader hatten. Erfreulicherweise konnten wir unerwartet mit 3:1 zu unseren Gunsten in die Halbzeit gehen und waren eigentlich davon überzeugt, das Spiel zu gewinnen. Doch leider machte sich in der zweiten Hälfte bemerkbar, dass wir nur zwei Auswechselspieler hatten. Sodass uns am Ende die Luft ausging und wir die Niederlage nicht mehr abwenden konnten. Wir möchten uns auch nochmal beim FC Oste/Oldendorf für die tolle Gastfreundschaft bedanken und freuen uns sehr auf das Rückspiel.

6. Wer wird Meister in eurer Liga und warum?

Nach unserer Auffassung wird es der FC Oste/Oldendorf. Sie haben einen guten und ausgeglichen Kader.

Euer Team hat noch nicht beim Wintercheck mitgemacht? Dann jetzt schnell die Fragen beantworten. Weitere Infos unter: FuPa Wintercheck - Jetzt mitmachen!