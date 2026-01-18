FuPa Wintercheck: SV Drochtersen/Assel V

Mit nur elf Gegentoren in elf Begegnungen stellt die SV Drochtersen/Assel V die stärkste Defensive in der 3. Kreisklasse. Das reicht aber bislang lediglich zu Platz 2, da es in der Offensive noch viel Luft nach oben gibt. Die neu zusammengestellte Mannschaft von Patrick Josch und Cedrick Rademacher verlor erstmals am 8. Spieltag ein Punktspiel. Hier folgen die Antworten im FuPa Wintercheck von Cedrick Rademacher.

1. Wie lautet euer Fazit nach der ersten Saisonhälfte? Seid ihr mit den gezeigten Leistungen eurer Mannschaft zufrieden? Was müsste besser werden?

2. Wird sich euer Kader und/oder Trainerteam in der Winterpause verändern?

Ich denke, mit der Hinrunde können wir mehr als zufrieden sein. Wir sind stolz auf die Jungs, werden aber noch weiter daran arbeiten, unser Saisonziel zu erreichen.

Daniel Linden, Andreas Lignowski und Daniel Wandt werden verletzungsbedingt aufhören. Johannes Rahn wechselt zur SG Freiburg/Oederquart. Im Trainer/Betreuerteam haben wir inmitten der Hinrunde schon Zuwachs bekommen, Haucke‘s Frau Karolina Schradieck, unterstützt uns.

3. Wie lange macht ihr Pause und wie sieht eure Vorbereitung aus? Gibt es besondere Highlights oder Team Building-Maßnahmen?

Gestern starteten wir mit einer Mittagseinheit und werden danach gemeinsam den weiteren Weg bei einer Cola und einer Bratwurst besprechen.

4. Welcher Gegner hat euch in dieser Spielzeit in eurer Klasse bislang am meisten überrascht, egal ob positiv oder negativ?

Negativ aufgefallen, bzw. besonders überrascht waren wir vom SV Agathenburg/Dollern II, die mit einem Foul wie aus dem Wrestlinglehrbuch, unseren Captain schon frühzeitig in die Winterpause geschickt haben. Mit einer Verletzung, die bis in den OP Saal geführt hat.

5. Welches war das bemerkenswerteste, negativste oder positivste Ereignis im bisherigen Saisonverlauf?

Das positivste Ergebnis ist wohl, dass wir eine sehr gute Siegquote hingelegt haben.

6. Wer wird Meister in eurer Liga und warum?

Der, der am Ende 1. ist. Möge der Bessere gewinnen.

