FuPa Wintercheck: SV Drochtersen/Assel IV

Die SV Drochtersen/Assel IV wurde vor der Saison aus der Vierten und Fünften zusammengesetzt. Das Ergebnis kann sich bislang sehenlassen. Platz vier in der 1. Kreisklasse und auch das Halbfinale im Kreispokal wurde erreicht. Schafft es Andre Matties mit seiner Mannschaft in die Kreisliga und ins Pokalfinale? Möglich ist alles. Hier sind die Antworten des Trainers im FuPa Wintercheck.

1. Wie lautet euer Fazit nach der ersten Saisonhälfte? Seid ihr mit den gezeigten Leistungen eurer Mannschaft zufrieden? Was müsste besser werden? *

2. Wird sich euer Kader und/oder Trainerteam in der Winterpause verändern? Wer ist neu? Wer ist gegangen?

Wir sind insgesamt sehr zufrieden bisher. Die Jungs haben den Zusammenschluss aus 4. und 5. wirklich super gemeistert und es entwickelt sich da eine richtig gute Einheit. Auch sportlich läuft es größtenteils wirklich gut…Wir haben das Halbfinale im Kreispokal erreicht und befinden uns im vorderen Bereich der Tabelle.

Es bleibt alles wie gehabt.

3. Wie lange macht ihr Pause und wie sieht eure Vorbereitung aus? Gibt es besondere Highlights oder Team Building-Maßnahmen?

Wir starten in der letzten Januarwoche ins Training. Geplant sind mehrere Einheiten pro Woche und je ein Spiel. Besonderes Highlight ist wie jedes Jahr unsere Blau-Rote-Nacht sowie eine Boxeinheit.

4. Welcher Gegner hat euch in dieser Spielzeit in eurer Klasse bislang am meisten überrascht, egal ob positiv oder negativ?

Mit Harsefeld war sicherlich so nicht zu rechnen, dass sie so weit oben mitspielen. Davor habe ich großen Respekt, die hatten letzte Saison wirklich viele Probleme und haben sich in kurzer Zeit komplett gesteigert.

5. Welches war das bemerkenswerteste, negativste oder positivste Ereignis im bisherigen Saisonverlauf?

Negativ sicherlich das 0:6 gegen den FC Oste/Oldendorf II, was auch in der Höhe komplett verdient war. Positiv waren unsere bisherigen Pokalauftritte gegen Wischhafen/Dornbusch und A/O III. Wir haben beide Spiele gegen die Kreisligisten dominiert und verdient gewonnen.

6. Wer wird Meister in eurer Liga und warum?

Agathenburg/Dollern. Die stehen mit kleinem Abstand schon an der Tabellenspitze und waren auch vorher für uns schon die Favoriten.

