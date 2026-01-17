FuPa Wintercheck: SV Burweg Ü40

In einer spannenden Saison der Herren Ü40 2. Kreisklasse liegt der SV Burweg in Schlagdistanz zum Spitzenreiter. Besonders ein Sieg bereitete dem SV richtig viel Spaß. Drei Mannschaften kämpfen um den Aufstieg, darunter auch die Burweger. Hier folgen die Antworten im FuPa Wintercheck von Spieler Daniel Wessels.

1. Wie lautet euer Fazit nach der ersten Saisonhälfte? Seid ihr mit den gezeigten Leistungen eurer Mannschaft zufrieden? Was müsste besser werden?

2. Wird sich euer Kader und/oder Trainerteam in der Winterpause verändern? Wer ist neu? Wer ist gegangen?

Unterm Strich passt die Hinrunde für uns. Platz 3 nach sieben Spielen und punktgleich mit Bargstedt ist eine ordentliche Ausgangslage. Ärgerlich waren allerdings zwei unnötige Niederlagen – zum einen direkt zum Saisonstart gegen Bargstedt und dann gegen Ottensen, die sich spürbar gut verstärkt haben. Das waren Spiele, in denen wir mehr hätten holen können. Positiv ist aber, dass wir insgesamt gut mithalten und wissen, dass noch Luft nach oben ist.

Größere Veränderungen sind aktuell nicht geplant. Der Kader bleibt zusammen, was für uns wichtig ist, da die mannschaftliche Geschlossenheit eine unserer großen Stärken ist.

3. Wie lange macht ihr Pause und wie sieht eure Vorbereitung aus? Gibt es besondere Highlights oder Team Building-Maßnahmen?

Im Winter halten sich einige beim Hallensport fit. Der Rest legt eine kurze Winterpause ein und wir starten dann mit lockeren Trainingseinheiten in die Vorbereitung. Neben dem sportlichen Teil legen wir großen Wert auf den Teamgeist. Ein gemeinsamer Mannschaftsabend ist geplant, um auch abseits des Platzes den Zusammenhalt weiter zu stärken.

4. Welcher Gegner hat euch in dieser Spielzeit in eurer Klasse bislang am meisten überrascht, egal ob positiv oder negativ?

Ottensen hat uns positiv überrascht. Die Verstärkungen haben sofort eingeschlagen und machen die Liga wieder etwas spannender. Als Absteiger ist Bargstedt ohnehin ein starker Konkurrent, was sie direkt zum Saisonstart auch gegen uns gezeigt haben.

5. Welches war das bemerkenswerteste, negativste oder positivste Ereignis im bisherigen Saisonverlauf?

Ganz klar das Highlight: der knappe Derbysieg gegen den FC Oste/Oldendorf. Solche Spiele sind natürlich immer extra motivierend.

6. Wer wird Meister in eurer Liga und warum?

Der FC Oste/Oldendorf ist aktuell der Favorit. Sie stehen verdient oben und bringen viel Qualität auf den Platz. Wenn alle Spieler an Bord sind, ist die 2. Kreisklasse definitiv die falsche Liga…….Aber wir haben im Derby gesehen, dass alles möglich ist – deshalb bleibt es spannend.

Euer Team hat noch nicht beim Wintercheck mitgemacht? Dann jetzt schnell die Fragen beantworten. Weitere Infos unter: FuPa Wintercheck - Jetzt mitmachen!