FuPa Wintercheck: SV Ahlerstedt/Ottendorf

Die SV Ahlerstedt/Ottendorf ist derzeit auf Platz acht der Tabelle. – Foto: Karl-Heinz Rickelmann

In der elften Oberligasaison belegt die SV Ahlerstedt/Ottendorf aktuell Platz acht der Tabelle. Zum ersten Abstiegsplatz sind es zehn Punkte, allerdings bei unterschiedlicher Anzahl an Spielen. Trainer Benjamin Saul ist zufrieden mit dem bisherigen Saisonverlauf. Hier sind seine Antworten im FuPa Wintercheck.

1. Wie lautet euer Fazit nach der ersten Saisonhälfte? Seid ihr mit den gezeigten Leistungen eurer Mannschaft zufrieden? Was müsste besser werden?

2. Wird sich euer Kader und/oder Trainerteam in der Winterpause verändern?

Wir sind mit der ersten Saisonhälfte zufrieden.

Wir haben zwei Neuzugänge in der Winterpause bekommen, Lina Huntemann von Werder Bremen und Naike Hanno von Condor Hamburg.

3. Wie lange macht ihr Pause und wie sieht eure Vorbereitung aus? Gibt es besondere Highlights oder Team Building-Maßnahmen?

Wir haben Pause bis Mitte Januar gemacht. Highlight war das Schneeschieben mit dem Team, damit wir ordentliche Trainingsbedingungen für unsere Vorbereitung haben.

4. Welcher Gegner hat euch in dieser Spielzeit in eurer Klasse bislang am meisten überrascht, egal ob positiv oder negativ?

Positiv hat uns die SV TiMoNo überrascht, die eine gute Hinserie gespielt hat.

5. Welches war das bemerkenswerteste, negativste oder positivste Ereignis im bisherigen Saisonverlauf?

Positiv die Siege, die hart erkämpft wurden.

6. Wer wird Meister in eurer Liga und warum?

TiMoNo, die spielen einen guten Ball und haben es auch über die Hälfte bewiesen und verdient, dass sie aufsteigen.

