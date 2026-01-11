FuPa Wintercheck: SV Agathenburg/Dollern

Viel Grund zum Jubeln hatte bislang der SV Agathenburg/Dollern. – Foto: Michael Brunsch

Nach nur einem Jahr könnte der SV Agathenburg/Dollern in die Kreisliga zurückkehren. Nach holprigem Saisonstart mit zwei Heimniederlagen hat sich der Favorit auf den Titel auf Platz eins eingefunden. Alles andere als ein Wiederaufstieg wäre eine Enttäuschung. Das weiß auch das Trainerteam Carsten Junge und Adolf Ebeling, auch wenn nicht offiziell darüber gesprochen wird. Hier sind die Antworten von Carsten Junge im FuPa Wintercheck.

--> Zum Jobportal: jobs.tageblatt.de 1. Wie lautet euer Fazit nach der ersten Saisonhälfte? Seid ihr mit den gezeigten Leistungen eurer Mannschaft zufrieden? Was müsste besser werden?

Insgesamt sind wir alle sehr zufrieden mit dem Abschneiden der Hinrunde, was sich in der Tabelle mit Platz 1 zeigt. Unsere immer noch sehr junge Mannschaft hat trotz vieler Rückschläge mit teilweise schweren Verletzungen und Sperren gute Leistungen abgerufen. Wir wissen aber auch, dass die Rückrunde kein Selbstgänger ist und wir uns immer wieder auf umkämpfte Spiele einstellen müssen. Was müssen wir verbessern? Hier sehe ich noch viel Luft nach oben bei Standards. Genauso können wir im Abschluss noch konsequenter werden. 2. Wird sich euer Kader und/oder Trainerteam in der Winterpause verändern? Wer ist neu? Wer ist gegangen?