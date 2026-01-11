FuPa Wintercheck: SV Agathenburg/Dollern

Nach nur einem Jahr könnte der SV Agathenburg/Dollern in die Kreisliga zurückkehren. Nach holprigem Saisonstart mit zwei Heimniederlagen hat sich der Favorit auf den Titel auf Platz eins eingefunden. Alles andere als ein Wiederaufstieg wäre eine Enttäuschung. Das weiß auch das Trainerteam Carsten Junge und Adolf Ebeling, auch wenn nicht offiziell darüber gesprochen wird. Hier sind die Antworten von Carsten Junge im FuPa Wintercheck.
1. Wie lautet euer Fazit nach der ersten Saisonhälfte? Seid ihr mit den gezeigten Leistungen eurer Mannschaft zufrieden? Was müsste besser werden?
Insgesamt sind wir alle sehr zufrieden mit dem Abschneiden der Hinrunde, was sich in der Tabelle mit Platz 1 zeigt. Unsere immer noch sehr junge Mannschaft hat trotz vieler Rückschläge mit teilweise schweren Verletzungen und Sperren gute Leistungen abgerufen. Wir wissen aber auch, dass die Rückrunde kein Selbstgänger ist und wir uns immer wieder auf umkämpfte Spiele einstellen müssen. Was müssen wir verbessern? Hier sehe ich noch viel Luft nach oben bei Standards. Genauso können wir im Abschluss noch konsequenter werden.
2. Wird sich euer Kader und/oder Trainerteam in der Winterpause verändern? Wer ist neu? Wer ist gegangen?
Mit Ben Gehlken haben wir einen jungen Spieler dazu bekommen. Weitere Veränderungen sind nicht geplant.
3. Wie lange macht ihr Pause und wie sieht eure Vorbereitung aus? Gibt es besondere Highlights oder Team Building-Maßnahmen?
Wir starten am 27.01. in die Vorbereitung.
4. Welcher Gegner hat euch in dieser Spielzeit in eurer Klasse bislang am meisten überrascht, egal ob positiv oder negativ?
Positiv finde ich, dass der TuS Harsefeld III nach dem Fastabstieg in der Vorsaison jetzt ganz oben mit zu finden ist.
5. Welches war das bemerkenswerteste, negativste oder positivste Ereignis im bisherigen Saisonverlauf?
Etwas enttäuschend war für uns die Niederlage im Pokal gegen Bliedersdorf/Nottensdorf. Als Highlight der Hinrunde kann man zweifelsfrei sagen, war das letzte Punktspiel vor der Winterpause bei A/O lV. Schwierige Platzverhältnisse und dann der Siegtreffer in der 94. Minute.
6. Wer wird Meister in eurer Liga und warum?
Wir wollen unseren Platz verteidigen und am Ende der Saison weiterhin ganz oben stehen.
