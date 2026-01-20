FuPa Wintercheck: SG WDB Frauen I + II

Die Mannschaften befinden sich in der Vorbereitung zur Rückrunde. Es wird geschwitzt, einstudiert und getestet. FuPa nutzt die Zeit und hat sich bei den Vereinen umgehört. Was lief gut? Was soll verbessert werden? Wurde der Kader noch einmal verstärkt? Heute beantwortet Chris Mehrtens von der SG WDB unsere Fragen im FuPa-Wintercheck.

Wie lautet euer Fazit nach der ersten Saisonhälfte? Seid ihr mit den gezeigten Leistungen eurer Mannschaft zufrieden? Was müsste besser werden? Die erste Saisonhälfte fanden wir auf Großfeld in Ordnung. Wir hatten einen super Start und einen klasse Endspurt. Dazwischen war etwas Leerlauf, bedeutet wir werden weiter eifrig trainieren um eine dauerhafte konstante Leistung auf den Platz zu bringen und unser Leistungsvermögen permanent abrufen zu können.

Auf Kleinfeld haben wir bereits drei Punkte eingefahren und drei Tore erzielt. Auch wenn noch etwas mehr möglich gewesen wäre, sind wir mit der Entwicklung auf Kleinfeld und der jungen Spielerinnen zufrieden.

Wird sich euer Kader und/oder Trainerteam in der Winterpause verändern? Wer ist neu? Wer ist gegangen?

Im Trainerteam gibt es keine Veränderungen. Der Kader fürs Klein- und Großfeld könnte um vier Spielerinnen vergrößert und verstärkt werden. Wir freuen uns über die Zusagen von Sarah Köller (TV Jahn Delmenhorst II), Jule Eichberger (TSV Bassum), Laura Gläsmann (SG Eldingen/Höfer) und Isabella Fink (Neueinsteigerin). Zudem können wir mit Amelie Meyer (JFV Staleke) bereits unseren ersten Sommerzugang verkünden.

Wie lange macht ihr Pause und wie sieht eure Vorbereitung aus? Gibt es besondere Highlights oder Teambuilding-Maßnahmen?

Nach dem letzten Saisonspiel ging es direkt in die Winterpause. Die Vorbereitung läuft mit Wochenaufgaben und Hallentraining bereits wieder langsam an. Sofern das Wetter es zulässt, geht es im Februar wieder nach draußen. Für die Sammlung von Spielpraxis sind insgesamt sechs Testspiele geplant.

Welcher Gegner hat euch in dieser Spielzeit in eurer Klasse bislang am meisten überrascht, egal ob positiv oder negativ?

Die Bezirksligaaufsteiger haben der Liga gutgetan. Die Liga ist dadurch noch ausgeglichener und stärker geworden, denn generell kann jeder jeden schlagen.

Auf Kleinfeld ist sicherlich der 1:0 Auswärtssieg bei der SG AWL zu erwähnen. Zudem können sich alle Spielerinnen sowie Neueinsteigerin an Sarah Puvogel ein Beispiel nehmen. Sie hat ihre ersten Torvorlagen gegeben, ihr erstes Tor erzielt und zeigt auf, wie man sich mit Fleiß, Ehrgeiz und Willen weiterentwickeln kann. Weiter so!

Welches war das bemerkenswerteste, negativste oder positivste Ereignis im bisherigen Saisonverlauf?

Auf Großfeld ist sicherlich das Spiel gegen TuS Tiste und die SG Anderlingen/Byhusen zu erwähnen. Spiele die u.a. von Moral, Kampf und Wille geprägt waren, aber auch aufzeigten was möglich sein kann.

Die unerfahrenen Spielerinnen liessen sich trotz der zum Kreisligastart hohen Niederlage gegen Altenwalde nicht aus der Ruhe bringen und wurden von den erfahrenen Kräften weiterhin geführt und geleitet.

Wer wird Meister in eurer Liga und warum?

Bezirksligameister wird sicherlich die Mannschaft die das direkte Duell für sich entscheiden kann. Da aber jede Mannschaft ein Stolperstein sein kann, wird sich das Duell bestimmt bis zum letzten Spieltag hinziehen.

In der Kreisliga darf und kann man dem TSV Altenwalde sicherlich schon zur Meisterschaft und (wohl auch) Pokalsieg gratulieren.

