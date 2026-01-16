FuPa Wintercheck: SG WDB

Die Mannschaften befinden sich in der Vorbereitung zur Rückrunde. Es wird geschwitzt, einstudiert und getestet. FuPa nutzt die Zeit und hat sich bei den Vereinen umgehört. Was lief gut? Was soll verbessert werden? Wurde der Kader noch einmal verstärkt? Heute beantwortet Max Hogen von der SG WDB unsere Fragen im FuPa-Wintercheck.

Wie lautet euer Fazit nach der ersten Saisonhälfte? Seid ihr mit den gezeigten Leistungen eurer Mannschaft zufrieden? Was müsste besser werden? Wir sind mit der ersten Saisonhälfte sehr zufrieden, lediglich der Verlust der Tabellenführung kurz vor der Winterpause schmerzt. Nach den Auftaktniederlagen in Debstedt und gegen Nesse haben wir uns gut gefangen und eine super Hinserie gespielt. Vor allem die Trainingsbeteiligung mit durchschnittlich knapp 20 Spielern ist hervorzuheben, wobei auch die Qualität im Training viel Freude bereitet. Im Vergleich zur Hinrunde sollten wir die Ausbeute aus den ersten Spielen verbessern, ansonsten sind wir sehr zufrieden.



Wird sich euer Kader und/oder Trainerteam in der Winterpause verändern? Wer ist neu? Wer ist gegangen?

Unser Kader bleibt sowohl auf Spieler- als auch auf Trainerebene unverändert, wir freuen uns jedoch auf die Rückkehr von verletzten Spielern. Für den kommenden Sommer haben wir erfreulicherweise bisher sehr viele Zusagen aus dem Kader erhalten und erste vielversprechende Gespräche mit potenziellen Neuzugängen geführt.



Wie lange macht ihr Pause und wie sieht eure Vorbereitung aus? Gibt es besondere Highlights oder Teambuilding-Maßnahmen?

Wir sind nach dem letzten Spiel im alten Jahr in die Winterpause gegangen und starten im Januar mit den ersten Laufeinheiten. Ab Anfang Februar gehen wir wieder auf den Platz, dann stehen auch diverse Testspiele an.



Welcher Gegner hat euch in dieser Spielzeit in eurer Klasse bislang am meisten überrascht, egal ob positiv oder negativ?

Am meisten überrascht hat uns die Entwicklung von der SG Landwürden, die Mannschaft hat sich nach dem Spiel gegen uns als absoluter Favoritenschreck präsentiert und sehr respektable Ergebnisse präsentieren können.



Welches war das bemerkenswerteste, negativste oder positivste Ereignis im bisherigen Saisonverlauf?

Da müssen wir ganz klar den 11:2 Kantersieg in Büttel und den Derbysieg im Flutlichtspiel gegen Hagen nennen.



Wer wird Meister in eurer Liga und warum?

Wir gehen stark davon aus, dass die Meisterschaft zwischen Hagen und uns entschieden wird. Dabei kann das Derby in der Rückserie vorentscheidend sein.

