FuPa-Wintercheck: SG Neuenwalde/Krempel/Holßel „Es macht die Liga aus, dass man es gegen keinen Gegner einfach hat“

Die Mannschaften befinden sich in der Vorbereitung zur neuen Saison. Es wird geschwitzt, einstudiert und getestet. FuPa nutzt die Zeit und hat sich bei den Vereinen umgehört. Was lief gut? Was soll verbessert werden? Wurde der Kader noch einmal verstärkt? Heute beantwortet Dominik Blust von der SG Neuenwalde/Krempel/Holßel unsere Fragen im FuPa-Wintercheck.

1. Wie lange macht ihr Pause und wie sieht eure Vorbereitung aus? Gibt es besondere Highlights oder Teambuilding-Maßnahmen?

Die offizielle Vorbereitung beginnt am 23.01.2023. Wir haben im Dezember jeden Montag eine freiwillige Einheit in der Halle angeboten. Zusätzlich spielten wir am 14/15.01 beim Hallenturnier in Loxstedt mit. Für die Vorbereitung haben wir ein intensives und abwechslungsreiches Programm geplant. Ebenfalls stehen Teambuilding-Maßnahmen auf unserer Agenda.

2. Wird sich euer Kader und/oder Trainerteam in der Winterpause verändern?

Leider verlässt uns Luca Schlake zur Rückrunde zum LTS Bremerhaven. An dieser Stelle nochmal vielen Dank und alles Gute für die Zukunft. Als Neuzugang kommt Dennis Napolitano aus Stubben. Dennis ist vielseitig einsetzbar und wird uns durch seine Technik und Übersicht definitiv bereichern. Einige Spieler werden nach Verletzungen zurückkehren und hoffentlich von diesen auch verschont bleiben.

Im Trainerteam stößt Sebastian Fahlbusch dazu. Er übernimmt die 2 Herren und wird auch bei der 1 Herren als Athletiktrainer fungieren. Wir freuen uns mit ihm auf die gemeinsamen Aufgaben.

3. Seid ihr mit den gezeigten Leistungen eurer Mannschaft in dieser Saison zufrieden? Was könnte besser werden?

Wir sind mit dem 4 Platz insgesamt zufrieden. Wir haben viele Neuzugänge gehabt und konnten uns als Mannschaft schnell finden. Das war von Beginn an sehr wichtig für das Team und uns Trainer. Schaut man sich aber die Spiele an, hätten es einige Punkte mehr sein müssen.

Wir haben einige Spiele trotz Überlegenheit und bester Chancen nicht gewinnen können. Das wird eine der Hauptaufgaben für die Rückrunde sein. Die Defensivarbeit des gesamten Teams ist gut und daher stellen wir auch die zweitbeste Defensive der Liga. (19 Gegentreffer in 13 Spielen)

Wir müssen daran arbeiten, reifer zu spielen und die knappen Spiele gewinnen.

4. Welcher Gegner hat euch in dieser Spielzeit in eurer Klasse bislang am meisten überrascht, egal ob positiv oder negativ?

TSV Sievern II spielt eine starke Saison als Aufsteiger. Den TSV Wehdel hätte ich nach starkem Start in die Saison einige Plätzer höher erwartet. Insgesamt macht es die Liga aus, dass man es gegen keinen Gegner einfach hat. Und genau so wünsche ich mir eine Saison.

5. Welches war das bemerkenswerteste, negativste oder positivste Spiel im bisherigen Saisonverlauf und warum?

Wir haben in Stubben ein großartiges Auswärtsspiel gemacht und leider 0:1 verloren. So hart kann Positiv war vor allem das Heimspiel gegen Beverstedt, welches wir mit 4:1 gewinnen konnten. Hier zeigten alle eine souveräne und vor allem spielerisch starke Vorstellung.

Negativ war das 3:3 Unentschieden in Langen. Hier führten wir bis Mitte der 2 Halbzeit 2:0 und vergaben Chancen um Chancen. Plötzlich stand es 1:2 und das Spiel kippte komplett. In der 89 Minute konnten wir über das 3:3 noch glücklich sein. In diesem Spiel fehlte die oben erwähnte Reife.

6. Wer wird Meister in eurer Liga und warum?

Aktuell hat Stubben die beste Ausgangsposition. Aber es sind noch einige Spiele. Wir starten direkt gegen Sievern und Stubben. Danach beantworte ich die Frage 😉