FuPa-Wintercheck: SG Estetal „Gerade die ersten Minuten nach der Halbzeit waren oft kritisch“

Die Mannschaften befinden sich in der Vorbereitung zur neuen Saison. Es wird geschwitzt, einstudiert und getestet. FuPa nutzt die Zeit und hat sich bei den Vereinen umgehört. Was lief gut? Was soll verbessert werden? Wurde der Kader noch einmal verstärkt? Heute beantwortet Marco Spangenberg von der SG Estetal unsere Fragen im FuPa-Wintercheck.

1. Wie lange macht ihr Pause und wie sieht eure Vorbereitung aus? Gibt es besondere Highlights oder Teambuilding-Maßnahmen?

Wir sind am 01.01.2023 mit einer Laufchallenge gestartet und beginnen ab 16.01.2023 mit der Vorbereitung. Wir trainieren dann jeweils Montags, Mittwochs und Freitags und versuchen uns bestmöglich und wetterunabhängig auf die Rückrunde vorzubereiten. An den Wochenenden stehen diverse Hallenturniere und Testspiele an.

2. Wird sich euer Kader und/oder Trainerteam in der Winterpause verändern?

Mit Marc Techen hat uns ein Spieler im Winter in Richtung Reppenstedt verlassen. Neu zum Team stoßen Murat Ökmen vom Buchholzer FC und Lukas Hildebrandt nach längerer Fußballpause. Der Rest des Teams bleibt zusammen und auch auf einige Rückkehrer aus Verletzungen können wir uns freuen.

3. Seid ihr mit den gezeigten Leistungen eurer Mannschaft in dieser Saison zufrieden? Was könnte besser werden?

Zufriedenheit bedeutet Stillstand. Von daher sollte man nie zufrieden sein. Wir sind aufgrund der durchgehenden Personalprobleme zumindest nicht ganz unzufrieden mit der Punkteausbeute. Unsere Leistungen waren aber insgesamt durchwachsen und vor allem unsere Chancenverwertung mangelhaft. Weiterhin ärgern uns die viele Spiele, in denen wir erst die Tore nicht schießen und dann durch eine Unachtsamkeit/einen Fehler einem Rückstand hinterlaufen. Gerade die ersten Minuten nach der Halbzeit waren oft kritisch. Das wollen und müssen wir besser machen in der Rückrunde und generell in der Zukunft.

4. Welcher Gegner hat euch in dieser Spielzeit in eurer Klasse bislang am meisten überrascht, egal ob positiv oder negativ?

Die konstanten Leistungen von Nenndorf haben mich sehr überrascht. Das Welle eine gute Mannschaft hat und eine gute Rolle spielen kann, habe ich vermutet. Rosengarten hätte ich nicht so weit oben erwartet und auch Jesteburg sowie Fleestedt haben positiv nach den großen Umbrüchen überrascht. Auetal und auch den TVV Neu Wulmstorf hätten wir alle mit deutlich mehr Punkten in der Tabelle erwartet.

5. Welches war das bemerkenswerteste, negativste oder positivste Spiel im bisherigen Saisonverlauf und warum?

Wir hatten einige wilde Spiele in der Hinrunde. Das 4:4 gegen Ramelsloh war hier wohl das Highlight.

6. Wer wird Meister in eurer Liga und warum?

Wir werden Meister, weil wir aus den Fehler der vergangenen Saison gelernt haben und unser Kader am Ende der beste der Kreisliga ist. Wir glauben fest an unsere Stärke und eine geile Rückserie.