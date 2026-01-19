FuPa Wintercheck: MTV Himmelpforten II

Das hatte sich der MTV Himmelpforten II vor der Saison ganz anders vorgestellt. Eigentlich wollte man an die Leistungen des Vorjahres anknüpfen, als das Team von Trainer Thomas Borstelmann nur knapp am Aufstieg in die 1. Kreisklasse scheiterte. Jetzt steht der MTV nur knapp über den Abstiegsplätzen. Hier sind die Antworten des Trainers im FuPa Wintercheck.

1. Wie lautet euer Fazit nach der ersten Saisonhälfte? Seid ihr mit den gezeigten Leistungen eurer Mannschaft zufrieden? Was müsste besser werden?

2. Wird sich euer Kader und/oder Trainerteam in der Winterpause verändern?

Mit der Hinrunde sind wir natürlich nicht zufrieden. Die Leistungen und Ergebnisse waren sehr schwankend. Dieses ist wohl auch auf den relativ kleinen Kader zurück zu führen, sodass wir verletzungsbedingte Ausfälle nur schwer kompensieren konnten. In der Rückrunde müssen wir überall etwas nachlegen, um zumindest die obere Tabellenhälfte zu erreichen.

Direkte Veränderungen haben wir keine. Nur, dass verletzte Spieler wieder einsatzbereit sind.

3. Wie lange macht ihr Pause und wie sieht eure Vorbereitung aus? Gibt es besondere Highlights oder Team Building-Maßnahmen?

Wir steigen am 12.02. wieder ins Training ein mit diversen Einheiten und Testspielen. Das Highlight wird, wie im letzten Jahr auch, das Trainingslager in Barsinghausen sein. Hier sind immer alle mit Begeisterung dabei.

4. Welcher Gegner hat euch in dieser Spielzeit in eurer Klasse bislang am meisten überrascht, egal ob positiv oder negativ?

Die ganz großen Überraschungen der Hinrunde sehe ich nicht. Bis jetzt vielleicht der VfL Fredenbeck als Aufsteiger in der Spitzengruppe.

5. Welches war das bemerkenswerteste, negativste oder positivste Ereignis im bisherigen Saisonverlauf?

Für uns war sicherlich das Ausscheiden aus der Kreisplakette gegen den FC Wischhafen/Dornbusch II ein Tiefpunkt. Als sehr positiv und angenehm bewerte ich den Umgang der Mannschaften untereinander. Hier kann ich nur Gutes und Faires berichten.

6. Wer wird Meister in eurer Liga und warum?

Die Liga ist sehr ausgeglichen und ich glaube, dass sich noch einige Mannschaften in der Tabelle verschieben werden. Oft machen kleine personelle Veränderungen durch Aushilfen einen Unterschied. Mal abwarten, wie der Rückrundenstart insgesamt verläuft.

