FuPa Wintercheck: MTV Himmelpforten

Der Dino der Kreisliga, MTV Himmelpforten, spielt auch in dieser Saison eine gute Rolle. Seit 2004 spielt der MTV bereits in der Liga und ist kaum noch wegzudenken. Aber, wie auch schon in den letzten Jahren, leidet der MTV unter einer massiven Heimschwäche. Keiner der Trainer konnte das abstellen. Auch Sandro Vollmers nicht, der seit Sommer 2025 im Amt ist. Hier sind seine Antworten im FuPa Wintercheck.

1. Wie lautet euer Fazit nach der ersten Saisonhälfte? Seid ihr mit den gezeigten Leistungen eurer Mannschaft zufrieden? Was müsste besser werden?

Mit der ersten Saisonhälfte sind wir zufrieden, 19 Punkte und einen einstelligen Tabellenplatz gab es in Himmelpforten zu Weihnachten schon lange nicht mehr. Trotzdem waren ein paar Spiele dabei, wo wir den einen oder anderen Zähler hätten mehr mitnehmen müssen! Zum Beispiel bei den Spielen gegen Immenbeck, Lühe, Bargstedt oder auch Wischhafen/Dornbusch war mehr drin und man hätte auch gut und gerne 6 Punkte mehr auf dem Konto haben können.

Der Kader verändert sich leicht. Kenneth Borwiek wechselt wieder zurück zum TSV Hollen. Jannick von Holt muss verletzungsbedingt seine Schuhe leider an den berühmten Nagel hängen. Als Neuzugang haben wir Moritz Sievers von D/A III zu vermelden.

3. Wie lange macht ihr Pause und wie sieht eure Vorbereitung aus? Gibt es besondere Highlights oder Team Building-Maßnahmen?

Vorbereitungsstart ist der 26.1. Vor dem Start der Vorbereitung stehen/standen noch zwei Turniere an, der IDB Cup in Stade am 4. Januar 2026 sowie der Samtgemeinde Cup am 16. Januar 2026 in Oldendorf. Als absolutes Highlight in der Vorbereitung reisen wir nach Barsinghausen ins Trainingslager vom 30.1-1.2.2026. Ansonsten steht noch das eine oder andere Testspiel auf dem Programm.

4. Welcher Gegner hat euch in dieser Spielzeit in eurer Klasse bislang am meisten überrascht, egal ob positiv oder negativ?

Die SG Lühe, auch im zweiten Jahr in der Kreisliga etablieren sie sich gut und das trotz vieler verletzungsbedingter Ausfälle!

5. Welches war das bemerkenswerteste, negativste oder positivste Ereignis im bisherigen Saisonverlauf?

Ich denke, das war in dieser Saison das Spiel gegen A/O III. Dort ist uns (trotz arger Personalprobleme) ein unfassbarer 5:2-Sieg gelungen, den die Mannschaft gebührend auf dem Kiez gefeiert hat! Für mich persönlich ist es besonders bemerkenswert, wie gut der Zusammenhalt in unserer Mannschaft ist. Eine Mannschaft zeichnet sich eben auch dadurch aus, dass sie immer zusammenhält und gemeinsam gewinnt, aber auch verliert. Was das angeht sind wir auf einem sehr guten Weg!

6. Wer wird Meister in eurer Liga und warum?

Der TSV Wiepenkathen, sie spielen einen guten und geduldigen Ball und wissen genau wann sie zustechen können!

Euer Team hat noch nicht beim Wintercheck mitgemacht? Dann jetzt schnell die Fragen beantworten. Weitere Infos unter: FuPa Wintercheck - Jetzt mitmachen!