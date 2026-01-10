FuPa Wintercheck: MTV Hammah II

Dass die Kreisliga für den Aufsteiger eine Mammutaufgabe werden könnte, war allen Verantwortlichen vor dem ersten Spiel der Saison klar. Es kam allerdings schlimmer, als erwartet. Selten ist ein Kreisligist Woche für Woche so vorgeführt worden, wie der MTV Hammah II. Ein Trainerwechsel und Kaderanpassungen sorgten nicht nur für bessere Ergebnisse, sondern auch für die ersten Punkte. Wie man jetzt die Saison zu Ende bringen möchte, beantwortet Betreuer Lukas Fuchs im FuPa Wintercheck.

1. Wie lautet euer Fazit nach der ersten Saisonhälfte? Seid ihr mit den gezeigten Leistungen eurer Mannschaft zufrieden? Was müsste besser werden?

2. Wird sich euer Kader und/oder Trainerteam in der Winterpause verändern? Wer ist neu? Wer ist gegangen?

Mit der ersten Hälfte der Saison und den Ergebnissen gegen Bützfleth, Immenbeck, Bliedersdorf/Nottensdorf und Mulsum/Kutenholz können wir nicht zufrieden sein. Wir müssen mehr kontinuierliche Leistungen zeigen, um bessere Ergebnisse einzufahren.

Kadertechnisch gibt es einen Neuzugang aus Bornberg. Mit Tom Dittmer konnten wir auf der Torwartposition noch einmal nachlegen, nachdem wir leider einen Langzeitausfall mit Casper Litfin haben, der sich nach seinem Kreuzbandriss im Spiel gegen Cranz-Estebrügge noch auf dem Weg der Besserung befindet. Im Trainerteam wir uns leider Christian Puschmann in Richtung 1. Herren verlassen. Lukas Fuchs wir auch im Laufe der Rückserie einen schleichenden Übertritt in die 1. Herren machen.

3. Wie lange macht ihr Pause und wie sieht eure Vorbereitung aus? Gibt es besondere Highlights oder Team Building-Maßnahmen?

Wir fangen am 17.01. mit einem Teamabend an. Die Vorbereitung fängt am 20.01. an, wo einige Testspiele geplant sind, aber auch Kurse im Fitnext sowie Cleverfit. Die Saison beginnt für uns mit dem Nachholspiel gegen Wischhafen/Dornbusch am 21.02., wenn es die Witterung zulässt.

4. Welcher Gegner hat euch in dieser Spielzeit in eurer Klasse bislang am meisten überrascht, egal ob positiv oder negativ?

Die SG Lühe, da diese auch in der zweiten Saison nach dem Aufstieg aus der 1. Kreisklasse einen sehr guten Tabellenplatz belegt.

5. Welches war das bemerkenswerteste, negativste oder positivste Ereignis im bisherigen Saisonverlauf?

Das bemerkenswerteste Ergebnis war trotz einer Niederlage das 3:4 gegen A/O III, wo wir trotz eines 1:3 Rückstands noch wieder zurückgekommen sind und den Ausgleich zum 3:3 machen konnten. Leider ging das Spiel in der Nachspielzeit aufgrund eines bitteren Gegentreffers verloren. Die negativsten Ergebnisse waren auf jeden Fall die Spiele gegen Bützfleth, Bliedersdorf/Nottensdorf, Immenbeck und Mulsum/Kutenholz. Die positivsten Ergebnisse waren das 2:2 gegen Hagen und der Sieg gegen Bargstedt.

6. Wer wird Meister in eurer Liga und warum?

Ich denke mal, dass die Stand jetzt ersten drei Mannschaften den Meistertitel unter sich ausmachen werden.

