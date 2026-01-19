FuPa Wintercheck: FSV Bliedersdorf/Nottensdorf

Für den FSV Bliedersdorf/Nottensdorf läuft es in dieser Saison in der Kreisliga noch nicht annähernd so gut, wie im Vorjahr, als man nach einer starken Spielzeit Zweiter wurde. Aber genau so hatten es die Verantwortlichen vor der Saison angekündigt. Außenstehende wollten das nicht so ganz glauben. Doch jetzt ist der Abstiegskampf angesagt. Hier sind die Antworten im FuPa Wintercheck von einem der beiden Trainer, Christian Wierzbinski.

1. Wie lautet euer Fazit nach der ersten Saisonhälfte? Seid ihr mit den gezeigten Leistungen eurer Mannschaft zufrieden? Was müsste besser werden?

Wir sind - wie zu erwarten - nicht zufrieden mit unserer Hinrunde. Uns sind die Themen aber intern bekannt. Auch in der Öffentlichkeit haben wir uns inzwischen mehrmals zu den Themen geäußert. Wir sind optimistisch, dass uns die Winterpause guttut und wir gestärkt in die Rückrunde starten können.

Es wird bei uns keine großen Veränderungen geben. Trotzdem ist die Pause wichtig, damit sich einige angeschlagene Spieler erholen können und verletzte Spieler die Möglichkeit haben zurückzukehren.

3. Wie lange macht ihr Pause und wie sieht eure Vorbereitung aus? Gibt es besondere Highlights oder Team Building-Maßnahmen?

Wir starten am 27.01. wieder in die Vorbereitung. Wir konnten glücklicherweise einige Testspielgegner mit Kunstrasen finden. Gerade die Spiele gegen VSV Hedendorf/Neukloster und Ahlerstedt/Ottendorf II werden sicherlich sehr interessant. Unser Spiel gegen TSV Elstorf II gehört inzwischen schon traditionell in der Vorbereitung dazu.

4. Welcher Gegner hat euch in dieser Spielzeit in eurer Klasse bislang am meisten überrascht, egal ob positiv oder negativ?

Wir sind gut damit beraten, auf uns selbst zu gucken und sollten uns darauf konzentrieren.

5. Welches war das bemerkenswerteste, negativste oder positivste Ereignis im bisherigen Saisonverlauf?

Unseren Punktgewinn in Bützfleth am Tag nach der Hochzeit unseres Kapitäns haben wir sehr gerne mitgenommen. Gerade unter dem Aspekt, dass der Gegner nicht verlegen wollte. Die Siege gegen Hagen und A/O III waren natürlich unfassbar wichtig und gefühlt ein Brustlöser für uns. Wir hätten die Spiele gegen Himmelpforten und Wischhafen/Dornbusch danach sehr gerne noch gespielt, leider war das witterungsbedingt nicht möglich. Auch unsere Leistungen gegen die Top 3 der Liga waren völlig okay, wenn auch mit wenig Punkten. Das alles macht uns aber Mut für die Rückrunde.

6. Wer wird Meister in eurer Liga und warum?

Das werden die Top 3 der Liga unter sich ausmachen. Auf jemanden festlegen möchte ich mich da nicht.

