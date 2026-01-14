FuPa Wintercheck: FSG 3 Meilen Altes Land

Vier Niederlagen am Stück ließen die FSG 3 Meilen Altes Land in den letzten Wochen vor der Winterpause dicht an die Abstiegsränge abrutschen. Nach einer guten ersten Saison muss das Team von Trainer Carl-Philipp Pien um den Klassenerhalt in der Bezirksliga bangen. Hier sind seine Antworten im FuPa Wintercheck.

1. Wie lautet euer Fazit nach der ersten Saisonhälfte? Seid ihr mit den gezeigten Leistungen eurer Mannschaft zufrieden? Was müsste besser werden?

2. Wird sich euer Kader und/oder Trainerteam in der Winterpause verändern? Wer ist neu? Wer ist gegangen?

Wir sind nur bedingt zufrieden. Nach der System-Umstellung auf eine 3er Kette haben wir mit mehr defensiven Problemen gerechnet. Gegen den Ball machen wir das aber sehr gut und haben das System schnell verinnerlicht. Unsere Probleme diese Saison liegen aber klar vor dem Tor. Da fehlt uns die Selbstverständlichkeit und die Präzision im Abschluss. Das müssen wir verbessern, um in einer schweren Rückrunde mit vielen Auswärtsspielen den Klassenerhalt früh zu sichern.

Mit Kathleen Dammann bekommen wir einen Neuzugang aus Apensen. Verlassen wird uns leider Nina Hellemann, die ihr aktive Laufbahn beendet.

3. Wie lange macht ihr Pause und wie sieht eure Vorbereitung aus? Gibt es besondere Highlights oder Team Building-Maßnahmen?

Wir sind am 6.1. direkt mit einer Halleneinheit 1x pro Woche gestartet. Draußen starten wir am 26.1. wieder mit dem Training, sofern es das Wetter auf Kunstrasen zulässt. Es sind einige Testspiele geplant und 1 oder 2 Team-Building-Maßnahmen, von denen das Team noch nichts weiß.

4. Welcher Gegner hat euch in dieser Spielzeit in eurer Klasse bislang am meisten überrascht, egal ob positiv oder negativ?

Positiv definitiv die beiden Aufsteiger aus Brunsbrock und Geestland.

5. Welches war das bemerkenswerteste, negativste oder positivste Ereignis im bisherigen Saisonverlauf?

Wirklich viel Bemerkenswertes gab es nicht. Was nicht so gut war, wissen die Mädels schon, das haben wir bereits aufgearbeitet.

6. Wer wird Meister in eurer Liga und warum?

Das wird bis zum Ende ein enges Rennen zwischen Beckedorf und Anderlingen. Wer von beiden das Rennen macht weiß ich nicht.

