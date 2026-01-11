FuPa Wintercheck: FC Oste/Oldendorf Ü40

Wird es die Herren Ü40-Mannschaft des FC Oste/Oldendorf in dieser Saison endlich schaffen, in die 1. Kreisklasse aufzusteigen? Mit diesem Kader muss das einfach gelingen. Die Mannschaft von Oliver Eckhoff und Sebastian Gerdts überwintert auf Platz 1 der Tabelle. Der Vorsprung vor der Konkurrenz ist knapp. Die Trainer haben einige Anmerkungen, hier folgen die Antworten von Sebastian Gerdts im FuPa Wintercheck.

1. Wie lautet euer Fazit nach der ersten Saisonhälfte? Seid ihr mit den gezeigten Leistungen eurer Mannschaft zufrieden? Was müsste besser werden?

2. Wird sich euer Kader und/oder Trainerteam in der Winterpause verändern? Wer ist neu? Wer ist gegangen?

Wenn man von oben grüßt, kann man nur zufrieden sein. Außerdem finde ich das "Ganze" sehr positiv. Die Bereitschaft jedes einzelnen ist lobend zu erwähnen. Es hat sich ein kleines Orga-Team geründet für die Klamottengeschichte. Selbst der Aufbau vor den Spielen bzw. der Abbau nach den Spielen läuft einwandfrei. Danach dürfen die Jungs auch erst ihr Bierchen genießen. Die Bereitschaft für das kurzfristige Einspringen bei Absagen könnte noch minimal besser werden, aber das ist mehr klagen auf hohem Niveau.

Keine Veränderungen im Trainerteam. 2026 werden einige Spieler aus der Ü30 das Alter für die Ü40 erreichen, vielleicht stoßen 1-2 Spieler dazu. Außerdem hoffe ich, dass Thorsten Hees mehr Spiele in der Rückrunde macht, als in der Hinrunde (Wink mit dem Zaunpfahl).

3. Wie lange macht ihr Pause und wie sieht eure Vorbereitung aus? Gibt es besondere Highlights oder Team Building-Maßnahmen?

Sobald das Wetter es wieder zulässt, trainieren wir wieder einmal die Woche. Die FC O/O Vereinsfeier am 17.01.2026 ist immer ein Highlight - allerdings fehlen da noch ein paar Anmeldungen.

4. Welcher Gegner hat euch in dieser Spielzeit in eurer Klasse bislang am meisten überrascht, egal ob positiv oder negativ?

Da es noch keine Spielabsagen aufgrund von Personalmangel gab, ist dies als sehr positiv zu bewerten.

5. Welches war das bemerkenswerteste, negativste oder positivste Ereignis im bisherigen Saisonverlauf?

Negativ: Die Niederlage in Burweg beim Derby. Positiv: Alle anderen Spiele, wo wir auch mal einen Rückstand aufholen konnten. Bemerkenswert: Das Spiel in Wischhafen, wo wir nur mit zwei Auswechselspieler hingefahren sind, und trotzdem einen souveränen Sieg geholt haben.

6. Wer wird Meister in eurer Liga und warum?

Wenn weiterhin alle dabei sind und wir die bisherigen Leistungen auch in der Rückrunde zeigen, wird es schwer für die Verfolger (Burweg und Bargstedt).

