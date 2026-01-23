FuPa Wintercheck: FC Oste/Oldendorf II

Die Frauen des FC Oste/Oldendorf II überwintern in der Bezirksliga Lüneburg West auf einem Abstiegsplatz. Sie spielen zum ersten Mal in dieser Klasse. Dass dies nicht ganz leicht werden könnte, war vor der Saison klar. Der Abstand zum rettenden Ufer ist gering, daher hat die Mannschaft von Trainer Christopher Thielker noch alle Chancen. Hier sind die Antworten von Spielern Mirijam Westphal in Zusammenarbeit mit dem Coach im FuPa Wintercheck.

1. Wie lautet euer Fazit nach der ersten Saisonhälfte? Seid ihr mit den gezeigten Leistungen eurer Mannschaft zufrieden? Was müsste besser werden?

2. Wird sich euer Kader und/oder Trainerteam in der Winterpause verändern?

Unser Fazit lautet: „Erwartet schwerer Start mit zusätzlichem Verletzungspech“. Bis zur Winterpause konnten wir jedoch noch ein paar Punkte sammeln, was uns Mut für die Rückrunde gibt. Verbessern wollen wir uns vor allem darin, die taktischen Vorgaben über 90 Minuten hinweg umzusetzen, die Willensstärke im Spiel zu steigern und die Trainingsbeteiligung zu erhöhen.

Nein, bei uns ändert sich diesbezüglich nichts.

3. Wie lange macht ihr Pause und wie sieht eure Vorbereitung aus? Gibt es besondere Highlights oder Team Building-Maßnahmen?

Wir pausieren bis Anfang Februar und starten mit diversen Kraft- und Ausdauerzirkel sowie einigen Freundschaftsspielen. Ein ganz besonderes Highlight war unsere alljährliche Vereinsfeier „blau/rote Nacht“, bei der Mitte Januar alle Vereinsmitglieder und Nichtmitglieder dazu eingeladen waren, ordentlich mit uns zu feiern. Auch in diesem Jahr konnten wir wieder alle ausgelassen miteinander feiern, bevor bald für alle Mannschaften die Vorbereitungen losgehen.

4. Welcher Gegner hat euch in dieser Spielzeit in eurer Klasse bislang am meisten überrascht, egal ob positiv oder negativ?

Die individuelle Offensivkraft von der SG Anderlingen/Byhusen hat uns überrascht. Bereits am ersten Spieltag hatten wir Anderlingen vor der Brust und wussten: das wird nicht einfach. Auch im bereits absolvierten Rückrundenspiel waren sie stark im Spiel und konnten den Sieg verdient mit nachhause bringen.

5. Welches war das bemerkenswerteste, negativste oder positivste Ereignis im bisherigen Saisonverlauf?

Wir konnten einen überraschenden Punktgewinn gegen Fischerhude verzeichnen, im Vergleich zu eher schwachen Leistungen gegen den VfL Güldenstern Stade und 3 Meilen Altes Land.

6. Wer wird Meister in eurer Liga und warum?

Die SG Anderlingen/Byhusen hat aus unserer Sicht alle Voraussetzungen, die Meisterschaft für sich zu entscheiden, da sie auf dem Feld sehr präsent sind und die Tabellenspitze zu Recht besetzen.

Euer Team hat noch nicht beim Wintercheck mitgemacht? Dann jetzt schnell die Fragen beantworten. Weitere Infos unter: FuPa Wintercheck - Jetzt mitmachen!