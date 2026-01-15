FuPa Wintercheck: FC Jesteburg-Bendestorf II

Die Mannschaften befinden sich in der Vorbereitung zur Rückrunde. Es wird geschwitzt, einstudiert und getestet. FuPa nutzt die Zeit und hat sich bei den Vereinen umgehört. Was lief gut? Was soll verbessert werden? Wurde der Kader noch einmal verstärkt? Heute beantwortet Tobias Fuhrberg vom FC Jesteburg-Bendetorf II unsere Fragen im FuPa-Wintercheck.

Wie lautet euer Fazit nach der ersten Saisonhälfte? Seid ihr mit den gezeigten Leistungen eurer Mannschaft zufrieden? Was müsste besser werden? Im Grunde sind wir sehr zufrieden, auch wenn es natürlich immer was zu verbessern gibt, aber step by step! Wir haben uns alle weiterentwickelt und jeder hatte seine wichtigen Momente in der bisherigen Saison, so haben wir eigentlich immer einen sehr homogenen Leistungsstand im Kader. Wir müssen weiter daran arbeiten, in schwierigen Momenten im Spiel, wo unser Matchplan nicht greift, flexibler und schneller umzustellen und es natürlich umzusetzen.



Wird sich euer Kader und/oder Trainerteam in der Winterpause verändern? Wer ist neu? Wer ist gegangen?

Was das Trainerteam angeht geht es erstmal so weiter, was nicht heißt, dass einer von uns die Brücke verlässt aber eventuell holen wir uns noch etwas Unterstützung dazu ( Gespräche laufen). Was die Spieler angeht, hatten wir in den letzten Wochen der Hinrunde drei Spieler, die sich eine Auszeit genommen haben und ein paar Wochen/Monate auf Reisen waren, also dürfen wir uns indirekt auf drei Neuzugänge freuen. Zudem hoffen wir, dass Ali Hamadi nach seinem Achillessehnenriss im Laufe der Zeit wieder einsteigen kann.



Wie lange macht ihr Pause und wie sieht eure Vorbereitung aus? Gibt es besondere Highlights oder Teambuilding-Maßnahmen?

Unser Start in die Vorbereitung ist für den 05.02.26 geplant, da das Wetter eh nicht viel zulässt und wir ja auch erst am 15.3 wieder in die Punktspiele starten. Aktuell gibt es einen Laufplan und jeder hält sich mit Stabi Übungen und Fitnessstudio über Wasser. Glücklicherweise haben wir drei Testspielgegner mit einem Kunstrasen gefunden, so dass wir hoffen das alles stattfindet. Wir hatten über ein Trainingslager nachgedacht aber die Pläne hatten zu viele Variablen, so dass es eher auf ein Sommertrainingslager hinauslaufen wird.



Welcher Gegner hat euch in dieser Spielzeit in eurer Klasse bislang am meisten überrascht, egal ob positiv oder negativ?

Ich finde eine richtige Überraschung gab es nicht, weder in die eine noch in die andere Richtung. Beeindruckend war sicherlich die Gradlinigkeit und Dynamik, die Ramelsloh gegen uns gezeigt hat. Das war das perfekte Beispiel, an dem man sehen konnte, was uns in dem Augenblick noch fehlt. Wir haben einfach immer wieder das Gleiche versucht, obwohl wir gesehen haben, dass sie in diesem Augenblick individuell stärker waren.



Welches war das bemerkenswerteste, negativste oder positivste Ereignis im bisherigen Saisonverlauf?

Negativ habe ich eben schon beantwortet, wobei es ja nicht nur negativ war, sondern einfach sehr lehrreich. Ich würde nicht ein positives Ereignis hervorheben, die Entwicklung vieler Spieler ist schön zu sehen und wie die Mannschaft weiter als Team zusammenwächst. Außerdem haben wir es gelernt geduldig weiter zu spielen und auch mal ein Spiel erst in den letzten zehn Minuten für uns zu entscheiden.



Wer wird Meister in eurer Liga und warum?

Ramelsloh wird es schon machen, die haben körperlich und von der Spielanlage einfach die beste Mannschaft in der Liga. Man hat es letzte Saison an Salzhausen gesehen, dass es in der Rückrunde auch nochmal etwas knapper werden kann aber am Ende werden Sie es schon machen.

