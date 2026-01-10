FuPa Wintercheck: Eintracht Elbmarsch IV

Die Mannschaften befinden sich in der Vorbereitung zur Rückrunde. Es wird geschwitzt, einstudiert und getestet. FuPa nutzt die Zeit und hat sich bei den Vereinen umgehört. Was lief gut? Was soll verbessert werden? Wurde der Kader noch einmal verstärkt? Heute beantwortet Raphael Lubczyk vin Eintracht Elbmarsch IV unsere Fragen im FuPa-Wintercheck.

Wie lautet euer Fazit nach der ersten Saisonhälfte? Seid ihr mit den gezeigten Leistungen eurer Mannschaft zufrieden? Was müsste besser werden? Wir sind sehr zufrieden mit der Punkteausbeute. Als Aufsteiger auf Platz 4 bereits mit 29 Punkten dazustehen macht uns stolz. 15 Punkte Vorsprung geben ein wenig Sicherheit. Wir waren in manchen Spielen besser, in anderen schlechter, aber nie chancenlos. Selbst bei der Klatsche in Hanstedt haben wir gerade am Anfang einige Hochkaräter vergeben. Wir konnten in den meisten Spielen mehr als genügend Torchancen herausspielen, leider haben wir dann aber auch viel zu viele davon vergeben. Wird das nur ein wenig besser, sollten wir den Klassenerhalt vorzeitig perfekt machen.

Wird sich euer Kader und/oder Trainerteam in der Winterpause verändern? Wer ist neu? Wer ist gegangen?

Im Trainerteam keine Änderungen. Daniel Mirow und ich bleiben Trainer, Kevin Prahl als Betreuer.

Leider schrumpft unser Kader etwas. Felix Kurzmann wird sein Glück bei unserer 2. Herren probieren. Zudem werden Florian Fischer (pausiert aus privaten Gründen), Calvin Urbanski (pausiert aus beruflichen Gründen) und Leonard Franczak in der Rückrunde nicht mehr für uns auflaufen. Weiterhin fehlt uns Robin Emmert (Knieverletzung).



Wie lange macht ihr Pause und wie sieht eure Vorbereitung aus? Gibt es besondere Highlights oder Teambuilding-Maßnahmen?

Wir starten am 19.01 in die Vorbereitung. Unterbrochen von unserem TIGRES Cup am 24.01 in Tespe. Wir testen wieder fleißig und treffen dabei u.a auf den SV Jelmstorf, Düneberger SV II und SCALA II.

Welcher Gegner hat euch in dieser Spielzeit in eurer Klasse bislang am meisten überrascht, egal ob positiv oder negativ?

Positiv überrascht bin ich von Eintracht Hittfeld. Ich dachte, es würde nach dem bitteren, weil knappen Abstieg länger dauern, um sich zu sammeln. Aber die Mannschaft um Trainer Clifford Kortylak macht das sehr gut. Sie stehen nicht unverdient an der Tabellenspitze, auch wenn noch ein paar Nachholspiele zu berücksichtigen sind. Negativ überrascht bin ich von Jesteburg-Bendestorf III, die von Ihren Anlagen her deutlich mehr Punkte auf dem Konto haben müssten. Da sind ein paar richtig gute Kicker dabei, die in einer 3. KK eigentlich nichts zu suchen haben.

Welches war das bemerkenswerteste, negativste oder positivste Ereignis im bisherigen Saisonverlauf?

Positiv war sicherlich der 3:0 Derbysieg bei Roddau zu Saisonbeginn, der hat der Mannschaft richtig Flügel verliehen in den folgenden Spielen. Ärgerlich dagegen das Auswärtsspiel beim TSV Winsen/Luhe II. Mit einer nicht unverdienten 2:0 Pausenführung im Rücken, haben wir uns in der zweiten Halbzeit leider den Schneid abkaufen lassen und waren einfach nicht clever genug das Ergebnis nach Hause zu bringen.

Wer wird Meister in eurer Liga und warum?

Ich gönne es den beiden Teams, die den besten Fussball spielen und das waren in den bisherigen Spielen der TSV Winsen/Luhe II und der MTV Ramelsloh II. Wenn keiner von beiden strauchelt, werden sie sich zeitnah absetzen. Sonst wartet dahinter Hittfeld, um sie noch abzufangen.







Eurer Team hat noch nicht beim Wintercheck mitgemacht? Dann jetzt schnell die Fragen beantworten. Weitere Infos unter: FuPa Wintercheck - Jetzt mitmachen!