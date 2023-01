FuPa-Wintercheck: Blau Weiss Stubben „Wenn wir gewinnen, spielen wir doch überall gerne“

Die Mannschaften befinden sich in der Vorbereitung zur neuen Saison. Es wird geschwitzt, einstudiert und getestet. FuPa nutzt die Zeit und hat sich bei den Vereinen umgehört. Was lief gut? Was soll verbessert werden? Wurde der Kader noch einmal verstärkt? Heute beantwortet Michael Liedtke von der SG Blau Weiss Stubben unsere Fragen im FuPa-Wintercheck.

1. Wie lange macht ihr Pause und wie sieht eure Vorbereitung aus? Gibt es besondere Highlights oder Teambuilding-Maßnahmen?

Wir haben circa sechs Wochen Pause eingelegt, um wieder Kraft zu tanken für die Rückserie. Am 17. Januar starteten wir mit der Vorbereitung. Rene Schnabel wird uns schon fit bekommen. Highlights sind alle Einheiten bei uns. Egal ob Dienstag, Donnerstag oder am Wochenende, es kann oft positiv eskalieren nach dem Training oder Spiel. Ich sage nur DD = Durstiger Dienstag oder Durstiger Donnerstag.

Außerdem freuen wir uns auf die Testspiele gegen die Kreisligamannschaften FC Lune, FC Geestland und SG Wehden/Debstedt.

2. Wird sich euer Kader und/oder Trainerteam in der Winterpause verändern?

Ja, wir haben drei Neuzugänge: Max Gorich vom TSV Wulsdorf, Nelo Schories von der Leher TS III und Malte Schmidt vom VFB UT Kiel. Max und Nelo haben schon bei uns gekickt und brauchen sicher keine lange Anlaufzeit. Leider werden sich Alex Wellbrock und Sergej Wolf etwas zurückziehen.

3. Seid ihr mit den gezeigten Leistungen eurer Mannschaft in dieser Saison zufrieden? Was könnte besser werden?

Mit dem Tabellenplatz sind wir natürlich hochzufrieden, leider haben wir aber unnötig einige Punkte liegenlassen. Daran müssen wir echt arbeiten in der Rückrunde, um den Platz an der Sonne nicht zu verlieren. In dieser Liga kann jeder jeden schlagen.

4. Welcher Gegner hat euch in dieser Spielzeit in eurer Klasse bislang am meisten überrascht, egal ob positiv oder negativ?

Ganz klar der TSV Sievern 2, aber auch Stinstedt 2 mit einer sehr jungen guten Mannschaft.

5. Welches war das bemerkenswerteste, negativste oder positivste Spiel im bisherigen Saisonverlauf und warum?

Positiv waren die Spiele gegen Sievern 2 und Stinstedt 2. Gegen beide Mitfavoriten zu gewinnen war schon stark. Negativ war die Niederlage im letzten Spiel in Loxstedt und auch das verlorene Spiel gegen unseren Nachbarn aus Beverstedt.

6. Wer wird Meister in eurer Liga und warum?

Ich hoffe natürlich wir, aber mit Sievern 2 und Stinstedt 2 gibt es starke Konkurrenz um den Titel.