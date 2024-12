FuPa-TOTO-Tippspiel - Gebt eure Tipps für den nächsten Spieltag ab Über 60 Fußball-Fans sind bereits beim wöchentlichen TOTO-Tippspiel von FuPa Westfalen registriert.

Die Sieger des 15. Spieltags:

Erneut reichten 12 von 20 richtige Tipps, um den Spieltagsieg einzufahren. Das Los musste zwischen zwei Tippern entscheiden. Platz 1 ging an "K.T." (50 FuPa-Prämienpunkte), Platz 2 an "Clarholzer1920" (30 FuPa-Prämienpunkte). "MKeil" hatte als Drittplatzierter elf richtige Tipps (20 FuPa-Prämienpunkte).

Die Sieger des 14. Spieltags:

Erneut reichten 12 von 20 richtige Tipps, um den Spieltagsieg einzufahren. Das Los musste zwischen drei Tippern entscheiden. Platz 1 ging an "Sebastian" (50 FuPa-Prämienpunkte), Platz 2 an "Hilfemann" (30 FuPa-Prämienpunkte) und Platz 3 an "Stiban" (20 FuPa-Prämienpunkte).

Die Sieger des 13. Spieltags:

Fünf Tipper lagen am 13. Spieltag bei 12 von 20 Partien richtig, so dass das Los entscheiden musste. Der Tagessieg ging an "Viktoria" (50 FuPa-Prämienpunkte), Platz 2 an "Jan" (30 FuPa-Prämienpunkte) und Platz 3 an "Marco2712" (20 FuPa-Prämienpunkte).

12 richtige Tipps hatten auch "Kai" und "DerBauer".

Die Sieger des 12. Spieltags:

Mit 12 richtigen Tipps lagen "Bulli" (50 FuPa-Prämienpunkte) und "Lücke" (30 FuPa-Prämienpunkte) vorne. Das Los entschied zugunsten Bulli. Platz 3 ging an "Jdue4" (20 FuPa-Prämienpunkte), der 10 von 20 Partien richtig tippte.

Die Sieger des 11. Spieltags:

Schon 11 richtige Tipps reichten am 11. Spieltag zum Tagessieg. Zwischen drei Tippern musste gelost werden. Platz 1 geht an "RM22" (50 FuPa-Prämienpunkte), Platz 2 an "Marco2712" (30 FuPa-Prämienpunkte) und Platz 3 an "Kai" (20 FuPa-Prämienpunkte).

Die Sieger des 10. Spieltags:

Mit starken 14 richtigen Tipps sicherte sich "HombruchHopping" souverän den Sieg am 10. Spieltag (50 FuPa-Prämienpunkte). Die weiteren beiden Podiumsplätze mussten zwischen acht (!) Tippern ausgelost werden, die allesamt elfmal richtig lagen. Platz 2 belegt "Hilfemann" (30 FuPa-Prämienpunkte), Platz 3 geht an "RM22" (20 FuPa-Prämienpunkte).

Lospech hatten "Kasimir", "Kai", "Marco2712", "FelixD92", "Maddin" und "Viktoria".

Die Sieger des 9. Spieltags:

Bereits 12 richtige Tipps reichten "kiniwara" zum Sieg am 12. Spieltag (50 FuPa-Prämienpunkte). Auf Platz 2 und 3 landeten "DerBauer" (30 FuPa-Prämienpunkte) und "André1848" (20 FuPa-Prämienpunkte). Beide hatte 11 richtige Tipps, die Platzierung wurde durch Los entschieden.

Die Sieger des 8. Spieltags:

Mit 15 richtigen Tendenzen sicherte sich "Stiban" den Sieg am 8. Spieltag und damit 50 FuPa-Prämienpunkte. Platz 2 bzw. Platz 3 gingen per Losentscheid an "Marco2712" (30 FuPa-Prämienpunkte) und "DerBauer" (20 FuPa-Prämienpunkte), die beide 14-mal richtig lagen.

Ebenfalls 14 richtige Tipps hatte "Rizzo".

Die Sieger des 7. Spieltags:

Mit 12 richtigen Tipps holten sich "AlteDame1892" und "Ludger" den Tagessieg am 7. Spieltag. Durch Losentscheid landete "AlteDame1892" auf Platz 1 und streicht 50 FuPa-Prämienpunkte ein. "Ludger" erhält 30 FuPa-Prämienpunkte.

Ebenfalls per Losentscheid wurde "MG-Borusse" mit 11 richtigen Tipps Drittplatzierter und gewinnt 20 FuPa-Prämienpunkte.

11 richtige Tipps hatten auch "André1848" und "Wape49".

Die Sieger des 6. Spieltags:

Mit 13 richtigen Tipps holte sich "Kai" am 6. Spieltag den Tagessieg (50 FuPa-Prämienpunkte). Platz 2 und 3 gingen nach Losentscheid an "Poltergeist" (30 FuPa-Prämienpunkte) und "Hoppel" (20 FuPa-Prämienpunkte), die beide 12 Richtige hatten.

Ebenfalls 12 richtige Tipps hatten "Schumi99" und "kiniwara".