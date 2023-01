FuPa-Teamcheck: TSV Michelbach/Bilz +++ Präsentiere Deine Mannschaft +++ Der Schnellcheck zur Winterpause auf FuPa ++

TSV Michelbach/Bilz, erste Männer-Mannschaft, Kreisliga B1 Hohenlohe



Abteilungsleiter Christopher Grünke





Wie bewertest du das bisherige Abschneiden deiner Mannschaft im bisherigen Saisonverlauf?



Sehr zufrieden mit dem bisherigen Saisonverlauf. Nur eine Niederlage und punktgleich mit dem SC Bibersfeld an der Tabellenspitze.





Was hat gut oder sogar besser geklappt als vielleicht zu Beginn erhofft?



Es wurde geschafft die Abwehr zu stabilisieren und dadurch deutlich weniger Gegentore als im Vorjahr zu bekommen.





In welchen Bereichen haben sich in deiner Mannschaft Probleme aufgetan?



Teilweise muss noch an der Chancenverwertung gearbeitet werden, ansonsten gibt es keine größeren Probleme.





Wohin führt der Weg deiner Mannschaft in der Rückrunde?



Ich hoffe mal, dass wir die gute Vorrunde bestätigen können und weiter oben mitspielen werden. Durch den breiten Kader können auch verletzungsbedingte Ausfälle kompensiert werden, was die letzten Jahre vielleicht der Schwachpunkt war.





Gibt es personelle Veränderungen in deinem Team (Zu- bzw. Abgänge von Spielern oder Trainern, bitte Vor- und Zuname sowie den alten Verein bzw. den neuen Verein angeben)?



Zugänge: Steffen Schweikert (SV Westheim), Andreas Paxian (Spfr. Schwäbisch Hall) Abgänge: Dumbuya Ebrahim (SSV Schwäbisch Hall)





Was muss sich deiner Meinung nach 2023 im Amateurfußball zwingend verändern?



Es müssen Anreize für das Ehrenamt geschaffen werden und der Schiedsrichter muss mehr repsektiert werden, sonst können bald nicht nur die Reservespiele nicht mehr belegt werden sondern auch "offizielle" Rundenspiele. Außerdem sollte im Amateurfußball kein Geld an Spieler fließen.