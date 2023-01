FuPa-Teamcheck: SV Wolpertswende +++ Präsentiere Deine Mannschaft +++ Der Schnellcheck zur Winterpause auf FuPa ++

SV Wolpertswende, erste Männer-Mannschaft, Kreisliga A1 Bodensee



Abteilungsleiter Frank Steinhauser





Wie bewertest du das bisherige Abschneiden deiner Mannschaft im bisherigen Saisonverlauf?



Leider hatten wir Mitte der Vorrunde mit sehr vielen Ausfällen zu kämpfen und haben bisher weniger Punkte geholt, als wir uns erhofft hatten. Aus den letzten drei Spielen vor der Winterpause konnten wir zum Glück noch 7 Punkte mitnehmen und konnten somit zumindest einigermaßen den Anschluss an das hintere Mittelfeld der Liga halten. Wir sind daher mit der Punkteausbeute nicht zufrieden, aber immer noch optimistisch, dass wir die Liga halten können.





Was hat gut oder sogar besser geklappt als vielleicht zu Beginn erhofft?



Im Vergleich zu den letzten Jahren passiert es uns noch sehr selten, dass wir gegen ein Team nach 2 - 3 Gegentoren auseinanderbrechen. Wir bleiben trotz Rückschlägen selbstbewusst und versuchen weiter Dinge spielerisch zu lösen und kämpfen auch bis zum Schluss. Außerdem haben sich viele Spieler trotz oder gerade wegen der teilweise schwierigen Spiele extrem weiterentwickelt, weil sie Verantwortung übernehmen mussten.





In welchen Bereichen haben sich in deiner Mannschaft Probleme aufgetan?



Überall :-D --> siehe Ergebnisse. Das war zwar teilweise auch den vielen Ausfällen geschuldet, dennoch haben wir in allen Bereichen Luft nach oben und das wissen auch alle. Ich spüre aber in unserem Team die Lust und den Willen, dass wir es in der Rückrunde wieder jedem Gegner schwer machen wollen.





Wohin führt der Weg deiner Mannschaft in der Rückrunde?



Nach Möglichkeit mindestens auf Platz 11. Das würde nach unseren Informationen auch im schlechtesten Fall noch das rettende Ufer bedeuten.





Gibt es personelle Veränderungen in deinem Team (Zu- bzw. Abgänge von Spielern oder Trainern, bitte Vor- und Zuname sowie den alten Verein bzw. den neuen Verein angeben)?



Zugang: Max Schmidt (SV Baindt)





Was muss sich deiner Meinung nach 2023 im Amateurfußball zwingend verändern?



Traditionen, Gemeinschaftssinn und vereinsübergreifende Zusammenarbeit müssen wieder besser und respektvoller werden. Zum Beispiel muss es für Vereine wieder selbstverständlich sein an Traditionsturnieren teilzunehmen, um sich gegenseitig zu unterstützen. Eine Zukunft für alle Vereine kann es nur geben, wenn man gut miteinander auskommt. Da muss auch mal der eigene Vorteil ab und zu zurückgestellt werden. Das gilt z.B. bei Spielerwechseln oder den Terminplanungen der Vereine. Auf der reinen Fußball-Ebene ist es zur Zeit ein echt schmaler Grat. Die Vereine dürfen sich auch nicht mehr immer nur beschweren, dass früher alles besser war und die Spieler noch alles für den Verein zurückgestellt haben. Es sind einfach andere Zeiten und man muss als Verein eben ein bisschen mehr bieten. Auf der anderen Seite muss den Spielern absolut wieder bewusst werden, dass sie den Vereinen auch etwas schuldig sind und dass man nicht immer nur nach Lust und Laune agieren kann. Loyalität, Fairness und Ehrlichkeit auf beiden Seiten, das ist das wichtigste. Wenn Spieler das berücksichtigen, dann dürfen sie sich auch mal was erlauben oder auch mal den Verein wechseln, wenn das ihr Wunsch ist. Wenn das aber nicht der Fall ist, brauchen sie sich nicht wundern, wenn die Vereine Steine in den Weg legen. Das ist sogar legitim von den Vereinen. Genauso müssen Vereine sich vor ihre Spieler stellen, wenn es mal kritische Situationen gibt. Sollte das nämlich nicht der Fall sein, brauchen sich die Vereine eben so wenig wundern, wenn die Spieler eben nicht loyal, fair und ehrlich sind.

PS: Der SVW kann sich da in allen Punkten auch noch verbessern ;-)