FuPa-Teamcheck: SV Mergelstetten +++ Präsentiere Deine Mannschaft +++ Der Schnellcheck zur Winterpause auf FuPa ++

SV Mergelstetten , erste Männer-Mannschaft, Kreisliga A3 Ostwürttemberg



Kapitän Kubilay Deniz





Wie bewertest du das bisherige Abschneiden deiner Mannschaft im bisherigen Saisonverlauf?



Wenn man die Abgänge und vielen neuen Spieler berechnet ist es nicht schlecht





Was hat gut oder sogar besser geklappt als vielleicht zu Beginn erhofft?



Das die jungen Spieler sich in Ihrem ersten Jahr Aktive so schnell steigern





In welchen Bereichen haben sich in deiner Mannschaft Probleme aufgetan?



Die Umstellung von einem neuen Trainerteam und die taktischen Vorgaben





Wohin führt der Weg deiner Mannschaft in der Rückrunde?



Wir wollen noch besser spielerisch Fußball spielen um die Vorgaben des Trainers zu erfüllen





Gibt es personelle Veränderungen in deinem Team (Zu- bzw. Abgänge von Spielern oder Trainern, bitte Vor- und Zuname sowie den alten Verein bzw. den neuen Verein angeben)?



Salvatore Lo Goiduce kommt aus Gerstetten um den besten Sturm der Liga zu verstärken





Was muss sich deiner Meinung nach 2023 im Amateurfußball zwingend verändern?