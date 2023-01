FuPa Stade Wintercheck: VSV Hedendorf/Neukloster II Frauen Frauen Kreisliga Stade/Harburg: Trainerteam aufgestockt - Freude an den Derbys

Die Frauen der Vereinigten Sportvereine Hedendorf/Neukloster II gehören in der Kreisliga bereits zum Inventar. Seit dem Aufstieg 2014 gehört das Team dazu. In dieser Saison spielt die Elf von Jessica Dötze, Timo Hitzwebel und Christopher Thiele oben mit, für den Titel wird es vermutlich aber nicht reichen. Hier folgen die Antworten von Spielerin und Teammanagerin Alina Schuldt im FuPa Stade Wintercheck.

Viel Feuer ist sowieso immer in einem Derby, so soll es auch sein. Trotzdem war es alles noch im sportlichen Rahmen gegen die SV Ahlerstedt/Ottendorf III. Bis zum Ende war es eine Zitterpartie, mit dem 3:3 Ausgleich in der letzten Spielminute aber der gefühlte Sieg!

4. Welcher Gegner hat euch in dieser Spielzeit in eurer Klasse bislang am meisten überrascht, egal ob positiv oder negativ?

3. Seid ihr mit den gezeigten Leistungen eurer Mannschaft in dieser Saison zufrieden? Was könnte besser werden?

Um für den Saisonstart fit zu sein, wird am 30. Januar in die Vorbereitung gestartet. Als besondere Teambuildingmaßnahmen kann man die Wanderung in der Fischbeker Heide sehen oder auch den Ninja Warrior Parcours in der Sporthalle.

VfL Jesteburg II muss schon ordentlich patzen, um noch eingeholt zu werden. Wir selbst sehen uns an einem guten Tag den Gegner schlagen, allerdings stehen sie zurecht oben und das auch seit ein paar Jahren. Vielleicht ist es da an der Zeit, für den nächsten Schritt, in die Bezirksliga.

7. Welche Ehrenamtlichen aus eurem Verein sollte man an dieser Stelle mal erwähnen und warum?

Hier gibt es wie wohl in jedem Verein die üblichen Verdächtigen, die sich immer und gerade auch für den Frauenbereich einsetzen. Mit schwierigen Themen muss sich tagtäglich unsere Obfrau Silke Blank auseinandersetzen, aber auch jede(r) Trainer/in und viele Spielerinnen sind mit viel Herzblut an ihren Aufgaben dabei. Daher ein großes "Danke" an alle!

8. Auf welcher Sportanlage, eure ausgenommen, spielt ihr am liebsten?

Unser Trainer-Trio spielt am liebsten in Stade (Ottenbeck) oder auch in Jesteburg, generell wird man in den meisten Fällen aber gut willkommen geheißen und hoffen das Gleiche gilt für unsere Feldstraße.

9. Mit welchem Gegner trinkt ihr nach dem Abpfiff gerne ein Bier zusammen?

Die Ü30 Mentalität ist in den anderen Ligen noch nicht ganz angekommen, hier ist es gang und gebe, dem Gegner nach dem Spiel ein Bier oder eine Brause auszugeben.

10. Bis Anfang der 90er-Jahre gab es im Amateurbereich keine Ampelkarten, sondern Zeitstrafen. Sollte das, wie auch schon in einigen Bundesländern, wieder eingeführt werden?

Der Grundgedanke ist sicher gut, um Schiedsrichter zu schützen. Jedoch ist die Fairness in unseren Klassen doch in vielen Fällen vorhanden, sodass es nicht zwingend Not tut. Hier kann ich mir aber einige Klassen vorstellen, in denen der eine oder andere Spieler mal 10 Minuten auf der Bank darüber nachdenken kann, ob das gerade der richtige Ansatz war. Hier gilt es einfach abzuwarten, was von oben kommt.

Anzeige: Der FuPa Wintercheck wird präsentiert von STADUR

--> Jetzt bewerben unter: https://www.stadur.com/de/fupa.html