FuPa Stade Wintercheck: VSV Hedendorf/Neukloster II Bezirksliga Lüneburg 4: Nihat Sagir übernimmt ab Sommer - Stürmer und Torwart in die Erste

1. Wie lange macht ihr Pause und wie sieht eure Vorbereitung aus? Gibt es besondere Highlights oder Teambuilding-Maßnahmen?

Wir sind seit Ende Januar wieder im Training. Da wir bereits einen sehr hohen Teamspirit haben, brauchen wir keine Team"building"-Maßnahmen, sondern nur Maßnahmen um dieses zu halten :-)

2. Wird sich euer Kader und/oder Trainerteam in der Winterpause verändern?

Ja, allerdings nur intern, unseren Knipser Justin Barke und unseren Torwart Justin Höft werden wir an die erste Mannschaft abgeben (zum Glück haben wir keine weiteren Spieler mit dem Vornamen mehr im Team). Aus der dritten Mannschaft rücken drei Spieler in den Kader nach. Das Trainerteam wird sich im Sommer (wie bereits in FuPa berichtet) verändern. Aktuell führen wir Gespräche, um das Trainerteam ab Sommer zu erweitern/verstärken.

3. Seid ihr mit den gezeigten Leistungen eurer Mannschaft in dieser Saison zufrieden? Was könnte besser werden?

Wenn wir diese Frage vor der Saison beantwortet hätten, wären wir mit dem bisher erreichten (nur die Tabelle betrachtet) zufrieden. Wir sehen allerdings, welches Potential noch in dieser Truppe steckt und das gilt es in der Rückrunde rauszukitzeln. Wir haben defensiv noch etwas zu tun und brauchen noch etwas Geduld in unseren Spielphasen.

4. Welcher Gegner hat euch in dieser Spielzeit in eurer Klasse bislang am meisten überrascht, egal ob positiv oder negativ?

Wir maßen uns nicht an, die anderen Teams zu beurteilen, jeder hat seine eigenen Erwartungen im Rahmen der Möglichkeiten.

5. Welches war das bemerkenswerteste, negativste oder positivste Spiel im bisherigen Saisonverlauf und warum?

Das Spiel zu Hause gegen Hammah hätte diesen Titel verdient, wir haben gegen ein Spitzenteam sehr gut dagegengehalten und hätten am Ende sogar noch gewinnen können.

6. Wer wird Meister in eurer Liga und warum?

Ich denke Hammah wird es machen, da ich das Gefühl hatte, die sind noch heißer auf den Aufstieg als die Jungs aus Groden.