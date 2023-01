FuPa Stade Wintercheck: VfL Güldenstern Stade III 2. Kreisklasse: Durchmarsch könnte gelingen - Ronaldo und Boateng kommen nicht

Viel Spaß haben alle beim VfL Güldenstern Stade III. Verständlich, denn die Mannschaft von Trainer Heiko Heinsohn schickt sich an, zum dritten Mal in Folge aufzusteigen. Nach zwölf Siegen in zwölf Partien liegt man schon jetzt zwölf Zähler vor dem Drittplatzierten. Es müsste schon mit dem Teufel zugehen, wenn da noch etwas schiefgehen soll. Die Spieler Fabian Schumann-Pietz und Lukas-Alexander Litwitz beantworten unsere Fragen im FuPa Stade Wintercheck teilweise mit viel Humor.

1. Wie lange macht ihr Pause und wie sieht eure Vorbereitung aus? Gibt es besondere Highlights oder Teambuilding-Maßnahmen?

Am 28. Januar starten wir offiziell in die Vorbereitung. Bereits vorher haben einige von uns ein wenig in der Halle gekickt. Das Trainerteam hat ein buntes Potpourri an Quälereien in den Vorbereitungsplan aufgenommen. Da ist für jeden Muskel etwas dabei! Wir hoffen, dass möglichst viele den ersten Spieltag nach der Winterpause noch erleben.

2. Wird sich euer Kader und/oder Trainerteam in der Winterpause verändern?

Mit Jarno Soukup verlässt uns leider einer der Co-Trainer. An dieser Stelle: Jarno, alles Gute in Hamburg! Trotz eines recht attraktiven Angebots hat sich CR7 für Al-Nassr entschieden, so hoffen wir, dass unsere Stürmer gesund bleiben bzw. werden. Sollte Jerome Boateng doch nicht zum HSV gehen, werden wir vermutlich nochmal aktiv…der würde gut in unsere Altherren-Abwehr passen.

3. Seid ihr mit den gezeigten Leistungen eurer Mannschaft in dieser Saison zufrieden? Was könnte besser werden?

Nicht wirklich! Wir wollten eigentlich nur die Klasse halten….und nun sowas! Wir profitieren von einem guten Team, welches in allen Belangen gut zusammenarbeitet. So ergänzt sich auch die leicht adipöse und in die Jahre gekommene Kickerfraktion mit dem manchmal vielleicht zu wilden Jungblut.

4. Welcher Gegner hat euch in dieser Spielzeit in eurer Klasse bislang am meisten überrascht, egal ob positiv oder negativ?

Puh…eigentlich waren alle Gegner gute Gegner. Spiele in und gegen Hagen sind immer ganz nett, die Atmosphäre ist gut und der Platz tut sein Übriges, dass ein Spiel auch mit 2-3 Toren Vorsprung noch nicht durch ist. Himmelpforten II ist überraschend stark.

5. Welches war das bemerkenswerteste, negativste oder positivste Spiel im bisherigen Saisonverlauf und warum?

Puhhh….gegen Bargstedt II haben wir uns ersatzgeschwächt gut einen abgemüht. Das war vermutlich für alle Beteiligten nicht schön anzusehen. Die Spiele gegen Bliedersdorf/Nottensdorf II und Himmelpforten II waren spannend und vermutlich auch fußballerisch ganz nett anzusehen. Bemerkenswert war auf jeden Fall die kurze aber prägnante Schlafphase gegen Fredenbeck, in der wir in nicht mal 9 Minuten 3 Gegentore bekommen haben.

6. Wer wird Meister in eurer Liga und warum?