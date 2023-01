FuPa Stade Wintercheck: VfL Güldenstern Stade II Kreisliga: Unnötige Punktverluste - Spitzenteams besiegt

Der VfL Güldenstern Stade II startete etwas holprig in die Saison. Nach einigen namhaften Abgängen und einem neuen Trainer musste sich erst einmal ein neues Team formen. Inzwischen hat sich die Elf von Trainer Christoph Stahn oben festgesetzt. Geht vielleicht noch mehr? Hier folgen die Antworten von Co-Trainer Hauke Dittmer und dem Coach im FuPa Stade Wintercheck.

1. Wie lange macht ihr Pause und wie sieht eure Vorbereitung aus? Gibt es besondere Highlights oder Teambuilding-Maßnahmen?

Wir hatten jetzt knapp sieben Wochen Pause und starteten am 17. Januar wieder mit der Vorbereitung. Besondere Highlights sind aktuell nicht geplant. Es stehen drei Testspiele und ein Teamabend im Februar auf dem Plan, um uns auf die zweite Saisonhälfte und den Rückrundenstart gegen Himmelpforten einzuschwören.

2. Wird sich euer Kader und/oder Trainerteam in der Winterpause verändern?

Der Kader bleibt im Großen und Ganzen gleich. Wir freuen uns über drei feste Zugänge mit Rune Zersch, Henrik Siefkes, der im Sommer in Buxtehude ein Studium begonnen hat und über eine Zweitspielberechtigung für uns spielberechtigt ist und Maurice Schulze, der in der VFL-Jugend ausgebildet wurde und einen kurzen Abstecher zum TSV Wiepenkathen gemacht hat. Leider wird unser Stürmer Julian Wist aufgrund eines Kreuzbandrisses im Spiel gegen Harsefeld noch auf unbestimmte Zeit ausfallen. Im Trainerteam wird Betreuer Andreas Reuter ein wenig kürzertreten, aber der Mannschaft im Hintergrund weiter zur Verfügung stehen.

3. Seid ihr mit den gezeigten Leistungen eurer Mannschaft in dieser Saison zufrieden? Was könnte besser werden?

Im Großen und Ganzen sind wir mit dem Saisonverlauf zufrieden. Es gab im Sommer nochmal einen extremen Umschwung und eine Verjüngung des Kaders. Der Verlust einiger Stammspieler aus der Vorsaison konnte zum Anfang schwer aufgefangen werden. Die Jungs haben aber einen großen Schritt nach vorne gemacht, da die Verantwortungen aufgeteilt werden musste. Daran gilt es noch weiter zu arbeiten. Außerdem wollen wir im Spiel flexibler und griffiger werden. Durch die Neuzugänge werden sich auch in der Spielweise und Formation neue Möglichkeiten eröffnen.

4. Welcher Gegner hat euch in dieser Spielzeit in eurer Klasse bislang am meisten überrascht, egal ob positiv oder negativ?

Positiv herausheben muss man Großenwörden, die in dieser Saison schon ordentlich Punkte gesammelt haben.

Negativ möchte ich mich über kein Team äußern.

5. Welches war das bemerkenswerteste, negativste oder positivste Spiel im bisherigen Saisonverlauf und warum?

Schmerzen tun aber vor allem die unnötigen Punktverluste gegen Buxtehude/Altkloster und die SG Lühe sowie die Heimniederlage gegen den Deinster SV. An dem Tag halt leider jegliche Fußballtugend gefehlt. Kein Wille, kein Kampf, kein Aufbäumen gegen die Niederlage. Das gehört aber zum Lernprozess, dass es nicht mit Halbgas geht. Positiv hervorzuheben sind die zwei Siege gegen Harsefeld II und der Derbysieg gegen Wiepenkathen.

6. Wer wird Meister in eurer Liga und warum?