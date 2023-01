FuPa Stade Wintercheck: TuSV Bützfleth Kreisliga: Wie immer viele Überraschungen - "Uns darf man nicht abschreiben"

1. Wie lange macht ihr Pause und wie sieht eure Vorbereitung aus? Gibt es besondere Highlights oder Teambuilding-Maßnahmen?

Unsere Vorbereitung fängt am 21. Januar an, allerdings fangen die Jungs mit individuellen Läufen früher an.

2. Wird sich euer Kader und/oder Trainerteam in der Winterpause verändern?

Nein

3. Seid ihr mit den gezeigten Leistungen eurer Mannschaft in dieser Saison zufrieden? Was könnte besser werden?

Die bisherigen Leistungen sind sehr gut. Wir wissen aber alle, dass wir definitiv mehr können und wollen.

4. Welcher Gegner hat euch in dieser Spielzeit in eurer Klasse bislang am meisten überrascht, egal ob positiv oder negativ?

Die Kreisliga Stade überrascht schon seit mehreren Jahren mit ihren Ergebnissen.

5. Welches war das bemerkenswerteste, negativste oder positivste Spiel im bisherigen Saisonverlauf und warum?

Positiv: 3:3 gegen Harsefeld II und das 7:1 gegen Buxtehude Altkloster, welches auch gleich unser höchster Sieg dieses Jahr in der Liga war.

Negativ: Definitiv die beiden Niederlagen gegen Himmelpforten und Immenbeck II.

6. Wer wird Meister in eurer Liga und warum?