FuPa Stade Wintercheck: TSV Wiepenkathen Kreisliga: Einbau junger Spieler - Angriff auf das Spitzenduo

Bezirksligaabsteiger TSV Wiepenkathen startete ergebnistechnisch nicht gut in die Kreisligasaison. So lief die Mannschaft von Trainer Nils Zielesniak den Topteams aus Deinste und Harsefeld sehr schnell weit hinterher. Im Laufe der Vorrunde fing sich der TSV und der Rückstand verringerte sich auf sechs Zähler, was durchaus noch aufzuholen ist. Das sieht auch der Trainer so. Hier sind seine Antworten im FuPa Stade Wintercheck.

1. Wie lange macht ihr Pause und wie sieht eure Vorbereitung aus? Gibt es besondere Highlights oder Teambuilding-Maßnahmen?

Wir sind nach dem letzten Pflichtspiel 2022 sofort in die Winterpause gegangen und starten am 17. Januar mit einer 6-wöchigen Vorbereitung.

2. Wird sich euer Kader und/oder Trainerteam in der Winterpause verändern?

Leider hat uns Maurice Schulze verlassen, der sich beim VFL Güldenstern Stade II mehr Spielzeiten erhofft. Zusätzlich wird uns leider von März bis August mit Nico Bardenhagen ein absoluter Leistungsträger aus beruflichen Gründen nicht zur Verfügung stehen. Unabhängig davon stoßen aber mit Jasper Müller-Stosch und Ewald Stabel zwei junge Spieler aus der 2. und 3. Herren fest zu uns. Eine super Sache für die beiden Jungs, uns und den TSV Wiepenkathen. Denn letztlich zeigt es, dass unser Konzept zur Entwicklung und Durchlässigkeit junger Spieler funktioniert. Mit Hauke Steffen hat sich zum Beispiel ein U20 Spieler in 2022 von der 4. Kreisklasse in unserer 1. Herrenmannschaft als Leistungsträger etabliert. Die Idee dahinter weiter auszuführen, würde aber hier in diesem Moment den Rahmen sprengen.

3. Seid ihr mit den gezeigten Leistungen eurer Mannschaft in dieser Saison zufrieden? Was könnte besser werden?

Wir können absolut zufrieden sein! Bis auf gegen Himmelpforten und Stade haben wir guten Fußball gespielt, auch wenn insbesondere im September die Ergebnisse dazu nicht passten. Wir können das gut einordnen und wussten, dass der Start holprig werden wird. Der Trend im Oktober und November darf aber positiv stimmen.

4. Welcher Gegner hat euch in dieser Spielzeit in eurer Klasse bislang am meisten überrascht, egal ob positiv oder negativ?

Wir möchten auf uns gucken und nicht die Leistung anderer Teams bewerten, das steht uns nicht zu. Die Entwicklung zwischen 2. und 16. Spieltag in Bliedersdorf ist aber definitiv zu loben. Die Truppe hat einen großen Sprung in ihrer Entwicklung gemacht!

5. Welches war das bemerkenswerteste, negativste oder positivste Spiel im bisherigen Saisonverlauf und warum?

Negativ waren sicherlich die Spiele gegen die Topteams. Du spielst Deinste eine gute Stunde lang förmlich an die Wand und musst am Ende glücklich über einen Punkt sein. Du gehst kurz vor Schluss in einem ausgeglichenen Spiel gegen Harsefeld in Führung und hast am Ende nur einen Punkt auf der Habenseite und gibst auch in Bützfleth eine Führung aus der Hand. Das sind Spielverläufe, die uns ärgern und motivieren, es im Rückspiel jeweils besser zu machen. Positiv waren unsere Antworten darauf zuletzt. Viele hohe Siege und eine Mannschaft, die nicht aufgibt. Wir waren 11 Punkte zurück, jetzt sind es nur noch 6. Das ist bemerkenswert, weil in dieser Situation viele Mannschaften eine ganze Saison abgeschrieben hätten.

6. Wer wird Meister in eurer Liga und warum?

Deinste und Harsefeld II haben es in der Hand. Und wir werden Sie jagen, um am Ende hoffentlich doch noch vorbei zu ziehen.