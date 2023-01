FuPa Stade Wintercheck: SV Ottensen Altsenioren Ü40 Kreisliga: Meister werden und mit allen Bier trinken

Der Pokalsieger des vergangenen Jahres, der SV Ottensen, möchte auch in dieser Saison einen Titel holen - die Meisterschaft! Da steht kein geringer als der VfL Güldenstern Stade im Weg. Das Hinspiel ging deutlich an den Dauermeister, aber der SV, an zweiter Stelle lauernd, wird nicht aufgeben, um die lange Stader Serie von sieben Meistertiteln in Folge zu unterbrechen. Spaß haben sie beim SV Ottensen, das zeigen die Antworten der beiden Trainer Thorsten Viefhaus und Timo Brokelmann im FuPa Stade Wintercheck.