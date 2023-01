FuPa Stade Wintercheck: SV Drochtersen/Assel IV Kreisliga: Nicht alle Ziele sind zu erreichen - Start ist wichtig

Auch in dieser Saison wird die SV Drochtersen/Assel IV wieder vom Verletzungspech verfolgt. Gelang in der vergangenen Spielzeit am Ende noch souverän der Klassenerhalt, könnten diesmal berechtigte Zweifel auftreten, wenn man sich das Tabellenbild ansieht. Trainer Gunnar Ziche bleibt aber gewohnt positiv, obwohl ein weiterer negativer Höhepunkt sehr schwer wiegt. Hier folgen die Antworten des D/A-Trainers im FuPa Stade Wintercheck.

1. Wie lange macht ihr Pause und wie sieht eure Vorbereitung aus? Gibt es besondere Highlights oder Teambuilding-Maßnahmen?

Mit dem letzten Spiel der Hinrunde am 27.11. gegen die SG Lühe sind wir in die Winterpause gegangen. Gestartet sind wir am 7. Januar mit dem eigenen Hallenturnier in Drochtersen. Das wird zugleich auch unser Highlight sein.

Ansonsten werden wir ganz normal 2-3 die Woche trainieren und ab dem 15. Januar jede Woche ein Testspiel absolvieren.

2. Wird sich euer Kader und/oder Trainerteam in der Winterpause verändern?

Neuzugänge:

Calvin -Enrico Pollok (SV Garßen)

Mirco Martsch (FC Wischhafen/Dornbusch)

Eduardo Thiesen (Hamburger SV)

Abgänge wird es in der Winterpause nicht geben.

3. Seid ihr mit den gezeigten Leistungen eurer Mannschaft in dieser Saison zufrieden? Was könnte besser werden?

Schwierig. Natürlich sind wir mit den Ergebnissen nicht zufrieden. Allerdings war das Spiel gegen SG Lühe ein Big Point für uns. Der eine oder andere verletzte Spieler + die Neuzugänge lassen uns hoffen, dass wir in der Rückrunde wieder einen festen Stamm an Spielern haben. Zudem werden die ersten Spiele wichtig sein, mit Eintracht Immenbeck II, SG Buxtehude/Altkloster, TuS Jork, FC Mulsum/Kutenholz II und MTV Himmelpforten spielen wir in den ersten sechs Spielen gegen fünf Mannschaften aus dem unteren Drittel.

Im Endeffekt hatten wir vor der Saison zwei Ziele:

1. MALLE :

Hier sind wir auf einem sehr guten Weg. (Der Flieger ist gebucht.)

2. Weniger als 100 Gegentore:

Dieses Ziel zu erreichen wird eine Mammutaufgabe. Ansonsten wollen wir natürlich die Kreisliga halten.

4. Welcher Gegner hat euch in dieser Spielzeit in eurer Klasse bislang am meisten überrascht, egal ob positiv oder negativ?

Positiv zu erwähnen ist natürlich, dass der TSV Großenwörden zu Beginn der Saison schon so viele Punkte sammeln konnte. Vermutlich werden sie mit dem Abstieg nichts zutun haben. Ansonsten war die Tabelle so zu erwarten, bis auf ein paar Ausnahmen.

5. Welches war das bemerkenswerteste, negativste oder positivste Spiel im bisherigen Saisonverlauf und warum?