FuPa Stade Wintercheck: SV Dornbusch Frauen Frauen 1. Kreisklasse Stade/Harburg: Bessere Trainingsbeteiligung - Hauptrunde mit Sieg gestartet

Die Frauenmannschaft des SV Dornbusch schloss die 1. Kreisklasse Stade/Harburg Nord mit dem letzten Platz ab. In der folgenden Hauptrunde startete das Team von Trainer Philipp Klefke mit einem deutlichen Erfolg, um dann nur eine Woche später gleich hoch zu verlieren. Hier geht also noch etwas. Jetzt aber erst einmal die Antworten im FuPa Stade Wintercheck von Spielerin Lara-Sophie Krause in Absprache mit dem Trainer.