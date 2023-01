A/O III steht auf Platz 4 der Kreisliga Stade/Harburg. – Foto: Christian Nähring

FuPa Stade Wintercheck: SV Ahlerstedt/Ottendorf III Frauen Frauen Kreisliga Stade/Harburg: Fehlende Konstanz und Einstellung - Unterbau für die zweite Mannschaft

Die dritte Frauenmannschaft der Spielvereinigung Ahlerstedt/Ottendorf spielt in der Kreisliga in der oberen Hälfte mit. Mit ein wenig mehr Konstanz wäre noch mehr möglich. Letztlich sollen aber Spielerinnen an das Bezirksliga-Team herangeführt werden. Das weiß auch Trainer Dario Stelling. Hier sind seine Antworten im FuPa Stade Wintercheck.

1. Wie lange macht ihr Pause und wie sieht eure Vorbereitung aus? Gibt es besondere Highlights oder Teambuilding-Maßnahmen? Wir werden Ende Januar wieder starten. Besondere Einheiten sind nicht geplant, gespannt darf man aber darauf sein, wieviel das Wetter zulässt. 2. Wird sich euer Kader und/oder Trainerteam in der Winterpause verändern? Da wir eine dritte Mannschaft sind, stellen wir auch den Unterbau unserer zweiten Mannschaft dar, daher ist es immer schön, wenn Spielerinnen sich bei uns entwickeln können, um dann auch in der zweiten Frauenmannschaft anzugreifen. In diesem Winter hat sich Isabell Egloff empfohlen und wird zur Rückrunde für unsere zweite Frauen auf Torejagd gehen. Ansonsten bleibt der Kader so bestehen, wie er ist. 3. Seid ihr mit den gezeigten Leistungen eurer Mannschaft in dieser Saison zufrieden? Was könnte besser werden? Grundsätzlich sind die gezeigten Leistungen zufriedenstellend, jedoch lassen Konstanz und Einstellung in manchen Situationen zu wünschen übrig, aber welcher Trainer hat schon nichts zu meckern. 4. Welcher Gegner hat euch in dieser Spielzeit in eurer Klasse bislang am meisten überrascht, egal ob positiv oder negativ? Wir konnten uns bereits vergangenen Winter von der Stärke der FSG 3 Meilen Altes Land überzeugen, dass sie jedoch einen hervorragenden zweiten Platz zur Halbserie belegen, hat mich dennoch überrascht, zeugt aber auch von der Qualität und Konkurrenzfähigkeit unserer 1. Kreisklasse im Frauenbereich, da auch Apensen, Großenwörden und Neu Wulmstorf nicht schlecht da stehen. 5. Welches war das bemerkenswerteste, negativste oder positivste Spiel im bisherigen Saisonverlauf und warum? Positiv ist da definitiv der 8:0-Sieg gegen Drochtersen/Assel zu nennen. Dort sind wir super konzentriert, sehr robust und spielerisch stark aufgetreten. Hier konnte die Mannschaft überzeugen und hat viel von ihrem Potential abgerufen. Leider hat es gerade einmal 6 Tage gedauert, bis das wahrscheinlich negativste Spiel, die 5:2 Niederlage gegen Neu Wulmstorf, kam. Das, was vor knapp einer Woche noch gut war, hat man jetzt schmerzlich vermisst. Wir waren zwar bemüht, aber haben viel zu wenig abgerufen und waren gedanklich zu unkonzentriert. 6. Wer wird Meister in eurer Liga und warum?