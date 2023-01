FuPa Stade Wintercheck: SSV Hagen II 2. Kreisklasse: Aufstieg in Sichtweite - Oder doch der Titel?

Eine katastrophale Rückserie verhinderte im vergangenen Jahr den Aufstieg des SSV Hagen II in die 1. Kreisklasse. Diesmal startete die Elf des Trainerduos Johannes Bonz und Timo Reeder schwach und wurde im Verlauf der Vorrunde immer besser. Jetzt ist der Aufstieg noch möglich. Drei Punkte Rückstand auf Platz 2, da geht noch etwas. Hier folgen die Antworten von Johannes Bonz im FuPa Stade Wintercheck.

1. Wie lange macht ihr Pause und wie sieht eure Vorbereitung aus? Gibt es besondere Highlights oder Teambuilding-Maßnahmen?

Wir starten am 15. Februar wieder mit der Vorbereitung. Es stehen Testspiele gegen Holvede, Buchholz und Süderelbe an. Es wird das eine oder andere Highlight in der Vorbereitung geben. Wir wollen nicht zu viel verraten, es hat mit viel Schweiß und Hopfen zu tun.

2. Wird sich euer Kader und/oder Trainerteam in der Winterpause verändern?

Das Trainerteam bleibt unverändert. Im Kader haben wir Marcel Großer und Timo Waloschyk als Verstärkung für die Rückrunde zu vermelden. Unser Jugendspieler Jan Pientak ist auch endlich spielberechtigt.

3. Seid ihr mit den gezeigten Leistungen eurer Mannschaft in dieser Saison zufrieden? Was könnte besser werden?

Im Großen und Ganzen sind wir sehr zufrieden mit der gezeigten Leistung. Wenn es einen Punkt gibt, an dem wir noch arbeiten können, ist es der Abschluss und die Chancenverwertung. Wir sind sehr Stolz auf die Truppe und freuen uns jede Woche aufs neue, mit dem Team arbeiten zu dürfen.

4. Welcher Gegner hat euch in dieser Spielzeit in eurer Klasse bislang am meisten überrascht, egal ob positiv oder negativ?

Positiv hervorheben muss man den VfL Güldenstern Stade III. Viele hatten die Truppe vor der Saison auf den Plätzen 1-3 auf dem Zettel, aber eine ungeschlagene Hinrunde als Aufsteiger zu spielen, ist wirklich ganz großer Sport. Trotzdem wollen wir im Rückspiel die 3 Punkte aus Stade entführen.

5. Welches war das bemerkenswerteste, negativste oder positivste Spiel im bisherigen Saisonverlauf und warum?

Ich denke, da gibt es das 12:0 gegen den VfL Horneburg auf heimischem Platz oder auch das 5:4 gegen den TuS Eiche Bargstedt II. Das waren wirklich bemerkenswerte Spiele. Die Leistung, die die Jungs an diesen Tagen gezeigt haben, waren klasse. Kampfgeist und ein absoluter Siegeswille haben dazu geführt, dass wir diese Spiele gewinnen konnten. Welches Spiel aber sicherlich im Jahresrückblick nicht fehlen darf, ist das 19(!):0 des TuS Harsefeld III gegen den VfL Fredenbeck. Sowas sieht man wirklich nicht häufig im Fußball.

6. Wer wird Meister in eurer Liga und warum?

SSV Hagen II, weil wegen isso!