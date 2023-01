FuPa Stade Wintercheck: MTV Himmelpforten Kreisliga: Schwache Punkteausbeute trotz guter spielerischer Entwicklung

Der MTV Himmelpforten muss in der zweiten Saisonhälfte mächtig nachlegen, was den Punktestand in der Kreisliga angeht. Nach einer starken Vorsaison liegt die Samland-Elf nur zwei Zähler vor den Abstiegsrängen. Dennoch ist der Coach recht zufrieden mit den bisherigen Leistungen. Hier sind seine Antworten im FuPa Stade Wintercheck.